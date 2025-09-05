Het Eise Eisinga Planetarium en 25 jaar openstelling van het huwelijk thema’s nieuwe munten 2026

Jaarlijks brengt het ministerie van Financiën 2 bijzondere munten uit voor verzamelaars. Hiermee worden speciale feiten, gebeurtenissen of personen geëerd die veel betekenen voor Nederland. Recente voorbeelden zijn de thema’s 100 jaar TT Assen, Hollandse Waterlinies, 750 jaar Amsterdam en 200 Jaar KNRM. De verzamelaarsmunten hebben een waarde van € 5 of € 10 en zijn een wettig betaalmiddel in Nederland.

25 jaar openstelling van het huwelijk

Afgelopen voorjaar kon iedereen een thema aandragen via een internetconsultatie voor een verzamelaarsmunt voor het jaar 2026. Uit de vele reacties heeft de minister van Financiën Eelco Heinen, die verantwoordelijk is voor het muntwezen, gekozen voor 25 jaar openstelling van het huwelijk. Op 1 april 2026 is het vijfentwintig jaar geleden dat Nederland, als eerste land ter wereld, het burgerlijk huwelijk openstelde voor partners van hetzelfde geslacht. De openstelling van het burgerlijk huwelijk was een belangrijke stap in hun erkenning. Nederland speelde hierin een voortrekkersrol; inmiddels is het burgerlijk huwelijk in vele andere landen opengesteld.

Het Eise Eisinga Planetarium

Naast 25 jaar openstelling van het huwelijk is ook het Eise Eisinga Planetarium geselecteerd. Het Eise Eisinga Planetarium in Franeker is in 2023 door UNESCO tot werelderfgoed verklaard. Het planetarium, gebouwd tussen 1774 en 1781 door de Friese wolkammer en amateurastronoom Eise Eisinga, is het oudste nog werkende planetarium ter wereld. Het is een nauwkeurig bewegend model van het zonnestelsel, waarbij de positie van de zon, maan en de toen bekende vijf planeten (Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus) op elk moment van de dag te zien is. De erkenning door UNESCO benadrukt de uitzonderlijke en unieke waarde van dit erfgoed.

Ontwerp

Nu de thema’s voor 2026 bekend zijn gemaakt, zal een openbare oproep volgen om kunstenaars te werven. De Muntadviescommissie selecteert dan enkele kunstenaars die gevraagd worden om een muntontwerp te maken. De minister van Financiën selecteert op advies van de Muntadviescommissie het winnende ontwerp.