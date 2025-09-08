Minister-president Schoof bij Benelux Top

Minister-president Schoof is woensdag 10 september 2025 aanwezig bij de Benelux Top. Vanwege het Luxemburgs voorzitterschap van het Benelux Comité van Ministers vindt de top dit jaar plaats in Château de Bourglinster in Luxemburg. Deze jaarlijkse top staat onder meer in het teken van de politieke en regionale samenwerking tussen de Benelux, Noordrijn-Westfalen en Hauts-de-France.









De top begint met een gesprek tussen minister-president Schoof, Eerste Minister De Wever van België en minister-president Frieden van Luxemburg. Zij zullen onder meer spreken over actuele geopolitieke en Europese onderwerpen, waaronder de oorlog in Oekraïne en defensie en veiligheid. Hierna sluiten minister-president Wüst van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en vicevoorzitter Decoster van de regionale raad Hauts-de-France aan voor een werksessie. Dit overleg wordt gevolgd door werksessies waarbij ook het college van secretarissen-generaal van de Benelux Unie en een afvaardiging van het Benelux Parlement aansluiten.



Tijdens de top wordt de gezamenlijke Benelux-verklaring getekend. Ter afsluiting vindt een informeel diner plaats.