Nederland levert in hoog tempo militaire steun aan Oekraïne

Het kabinet heeft een deel van het budget voor militaire steun aan Oekraïne van 2026 naar dit jaar geschoven. Er is dus versneld budget om steun aan Oekraïne te realiseren. Sinds de start van de grootschalige Russische invasie in 2022 heeft het kabinet voor ongeveer € 13,6 miljard aan militaire steun begroot. Nederland toont daarmee achter Oekraïne te blijven staan tegenover de Russische agressie. Dat laat defensieminister Ruben Brekelmans de Tweede Kamer per brief weten.

Brekelmans: ‘‘Onophoudelijke golven van Russische aanvallen teisteren Oekraïne, zowel aan de frontlinie als via luchtaanvallen door het hele land. Het is ontzettend belangrijk dat wij de Oekraïense strijdkrachten in staat blijven stellen om zich hiertegen te verdedigen. Die hoognodige steun moet zo snel beschikbaar komen. Als Rusland sterker komt te staan, bedreigt dat zowel de Oekraïners als de rest van Europa. Daarom ben ik alle betrokken collega’s bij onze krijgsmacht ontzettend dankbaar voor hun tomeloze inzet voor versnelde militaire steun aan Oekraïne.’’

Op 31 augustus 2025 stond de waarde van de gerealiseerde Nederlandse militaire steun op bijna € 8,7 miljard. Dat is zo goed als de helft meer dan begin dit jaar.

Het gaat om 3 soorten steun. Defensie levert voor € 2,4 miljard direct uit eigen voorraden. Dit materieel wordt waar nodig zo spoedig mogelijk aangevuld of vervangen. De commerciële aankopen bij de industrie bedragen € 6,1 miljard. Daarnaast draagt Nederland € 179 miljoen bij aan NAVO-fondsen.

Samenwerking met industrie en Oekraïne

Volgens het kabinet is de steun alleen vol te houden als de defensie-industrie wordt opgeschaald. Bedrijven kunnen nu nog niet snel genoeg leveren. Nederland werkt daarom samen met andere EU-landen en met de Oekraïense overheid en industrie. Er zijn plannen voor nog meer gezamenlijke productie van onder meer drones en andere onbemande systemen.

Training van Oekraïense militairen

Naast materieel zorgt Nederland ook voor opleidingen. Sinds 2022 is dat onder meer een bijdrage aan operatie Interflex. Dit programma in het Verenigd Koninkrijk is gericht op het snel en grootschalig trainen en opleiden van Oekraïense militairen. Het gaat daarbij om militaire basisvaardigheden en leiderschapstraining. Tot nu toe zijn via operatie Interflex ongeveer 60.000 Oekraïense militairen getraind. De Nederlandse bijdrage wordt in 2026 voortgezet met zo’n 90 landmachtmilitairen per rotatie.

Ook in Duitsland, Nederland en Roemenië zijn al duizenden Oekraïense militairen opgeleid, met steun van Nederlandse militairen. In Duitsland gaat het onder meer om een Leopard 1 tankcrew training en 1 Panzerhouwitser artilleriegeschut operatortraining. Verder zetten diverse eenheden en afdelingen van Defensie zich in om lessen voor Oekraïners in Nederland te verzorgen. Ook deze samenwerkingen gaan in 2026 door. In Roemenië blijft Nederland met maximaal 20 militairen een bijdrage leveren om Oekraïense marinierseenheden op hun taken voor te bereiden.