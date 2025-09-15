Convenant vergroot betrouwbaarheid en kwaliteit van taxaties

Het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) en het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) hebben een convenant ondertekend om het toezicht op taxaties door het NRVT verder te verbeteren. Minister Mona Keijzer van VRO ondertekende het convenant vrijdag samen met Mario Cosman, voorzitter van het NRVT.

Via het convenant wijst de overheid NRVT formeel aan als toezichthoudende partij in de taxatiesector. Ook is afgesproken dat de Centrale Raad, met partijen uit de sector, wordt omgevormd tot een adviesraad zonder beslissingsbevoegdheid. Dit vergroot de onafhankelijkheid van NRVT en daarmee de betrouwbaarheid en kwaliteit van taxaties.

In het convenant wordt verder invulling gegeven aan aanbevelingen van onderzoeksbureau SEO om de onafhankelijkheid en effectiviteit van het NRVT te verbeteren. Betrouwbare en objectieve taxaties zijn belangrijk voor een goede werking van de vastgoedmarkt. Een juiste inschatting van de woningwaarde zorgt ervoor dat hypotheekverstrekkers kunnen inschatten of een aanvrager de hypotheek daadwerkelijk kan dragen.