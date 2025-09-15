Kiezen voor een zinvolle studie met een goed vooruitzicht

Wat vind je belangrijk als je een studie kiest? Als je gaat voor betekenisvol werk met ontwikkelmogelijkheden waarbij je óók een serieus salaris verdient, dan is het onderwijs een logische keuze. Dat is de boodschap van de nieuwe fase van de campagne ‘Werken met de Toekomst’. Deze is specifiek gericht op studiekiezers. Komende periode oriënteren jongeren in het vmbo, havo, vwo en mbo zich op een vervolgopleiding. Doel van de campagne is om studiekiezers enthousiast te maken over werken in het onderwijs en het volgen van een onderwijsopleiding. Het aantal nieuwe studenten nam vorig jaar toe. Omdat er veel leraren nodig zijn is het zaak om die groei te bestendigen.

Koen Becking (staatssecretaris Funderend Onderwijs en Emancipatie): “Er zijn positieve geluiden over de instroom van de lerarenopleidingen en daar ben ik natuurlijk erg blij mee. Maar ik hoop van harte dat nog veel meer jonge mensen de keuze maken voor werken in het onderwijs, in welke functie dan ook. Het is een fantastisch vak. Op weinig andere plekken kun je zó het verschil maken in de levens van kinderen en jongeren. Je werkt aan hun ontwikkeling én aan die van jezelf. Goed opgeleide mensen voor de klas en in de school zijn essentieel voor goed onderwijs.”

Focus op studiekiezers

Begin dit jaar startte de campagne ‘Werken met de Toekomst’. In eerste instantie richtte die zich vooral op potentiële zij-instromers, wat resulteerde in een stijgende interesse in het vak van leraar. Nu is het doel om vooral studiekiezers enthousiast te maken voor een carrière in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. Van basisschoolleraar tot onderwijsassistent en van ondersteuner tot universitair opgeleide docent Duits. Dat gebeurt met uitingen op sociale media, tv en met posters op scholen.

Meer jongeren kiezen voor de pabo

Zowel de hogescholen als universiteiten noteerden vorig collegejaar een groei van het aantal nieuwe studenten op de pabo en de universitaire lerarenopleidingen. Het is nu zaak om die positieve lijn door te trekken. Want er zijn de komende jaren veel leraren nodig in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het tekort aan leraren in het primair onderwijs is nu 8,1% (7700 fte) en in het voortgezet onderwijs 5,1% (3800 fte). Op de lange termijn neemt dat toe, zo is de verwachting.

Over de campagne

‘Werken met de Toekomst’ is de grootste landelijke campagne over werken in het onderwijs ooit. Centraal staan de betekenis van het werk, de ontwikkelmogelijkheden en het salaris. Dat vinden studiekiezers en potentiële zij-instromers het belangrijkst. Met een positief en realistisch beeld wil de campagne ook misvattingen wegnemen over werken in het onderwijs. Zo wordt het salaris onderschat, terwijl bijvoorbeeld pabo-afgestudeerden meer verdienen dan andere hbo-afgestudeerden.

De meerjarige campagne is een samenwerking met alle partners in het onderwijs en met de onderwijsregio’s. In die onderwijsregio’s werken schoolbesturen, leraren, lerarenopleidingen en partners als gemeenten en UWV samen aan het bestrijden van het lerarentekort. Daar wordt vol op ingezet, omdat beter onderwijs alleen mogelijk is met goede en gemotiveerde mensen. Vorig jaar vroegen ruim 2200 zij-instromers de subsidie zij-instroom aan en kregen meer dan 900 huidige onderwijsondersteuners financiële ondersteuning bij een opleiding tot leraar. Ook is het netwerk aan onderwijsregio’s sinds dit jaar landelijk dekkend. Daarnaast kan het verhogen van het aantal gewerkte uren stevig bijdragen aan de aanpak van het lerarentekort.