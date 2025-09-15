Staatssecretaris Rummenie bezoekt Zuid-Afrika

Staatssecretaris Jean Rummenie van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) brengt van 17 tot en met 19 september 2025 een bezoek aan Zuid-Afrika in het kader van de Groep van 20 (G20), waarvan Zuid-Afrika dit jaar voorzitter is. Nederland en Zuid-Afrika zijn belangrijke handels-, kennis en innovatiepartners. Het bezoek van de staatssecretaris staat in het teken van een verdere verdieping van internationale samenwerking op het brede terrein van landbouw, innovatie en voedselzekerheid.

G20

G20-voorzitter Zuid Afrika heeft Nederland uitgenodigd voor het Zuid-Afrikaanse G20 jaar. De Groep van 20 is het belangrijkste mondiale forum voor financieel-economische zaken. De G20 vertegenwoordigt samen 80% van de wereldeconomie.

Staatssecretaris Rummenie neemt deel aan de G20 landbouw ministeriële vergadering die op donderdag 18 september in de Westkaap wordt gehouden. Naast het plenaire gedeelte van de vergadering biedt de bijeenkomst een uitstekende gelegenheid voor bilaterale gesprekken met collega-ministers van landbouw uit de G20 landen.

Op vrijdag 19 september zal de staatssecretaris Nederland vertegenwoordigen tijdens de G20 Ministeriële Task Force Food Security. Voedselzekerheid is een belangrijke pijler van het kabinet en de staatssecretaris zal het belang daarvan en de rol van Nederland benadrukken.

Werkbezoek

Er zijn ongeveer 300 Nederlandse bedrijven actief in Zuid-Afrika, vooral in de landbouw. Het bezoek van de staatssecretaris aan Zuid-Afrika staat op vrijdagmiddag 19 september in het teken van een werkbezoek aan het HortiDemocentre in Stellenbosch.

Zuid-Afrika staat bekend om een diverse landbouwsector met belangrijke exportproducten zoals citrusvruchten, avocado’s en druiven. Ook heeft het land te maken met een toenemende droogte. Daarom heeft een toekomstbestendig voedselsysteem hoge prioriteit. In het Horti Demo Centre, dat met mede met hulp uit Nederland tot stand is gekomen, worden Nederlandse technieken gedemonstreerd aan lokale stakeholders. Door middel van onderwijs en trainingen leren studenten in de praktijk, waarbij efficiënt gebruik van water, mest en bestrijdingsmiddelen in de kas centraal staat. Bedekte teelt is een interessante manier van klimaatslimme landbouw, die steeds beter lijkt te passen in Zuid-Afrika met de stijgende temperaturen en beperkte beschikbaarheid van water. Het delen van kennis is daarom essentieel. Met de uitbreiding en de toenemende interesse van bedrijven om op deze locatie onderzoek te doen, ontwikkelt het Hort Demo Centre zich steeds meer tot een belangrijke hub voor innovatie en toegepast onderzoek in de duurzame tuinbouw.

Staatssecretaris Rummenie zal tijdens het werkbezoek in gesprek gaan met de decaan van de Stellenbosch University, het hoofd van de landbouwfaculteit, de coördinator van het HortiDemo Centre en studenten.