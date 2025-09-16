Prinsjesdag 2025: kabinet zet strenger asielbeleid voort

Het kabinet blijft stevig inzetten op het beperken van de asielinstroom en het realiseren van een beheersbare opvangsituatie. Daarmee moet ruimte ontstaan om mensen die bescherming nodig hebben sneller duidelijkheid te geven of men hier mag blijven. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een effectieve terugkeer van mensen die niet mogen blijven. Dat melden ministers David van Weel en Mona Keijzer in de begroting van het ministerie van Asiel en Migratie voor het jaar 2026.

Voor de uitvoering van de asielmaatregelen uit het Regeerprogramma is structureel € 115 miljoen beschikbaar, zoals:

Invoering van het Europese Migratiepact, dat moet bijdragen aan het terugdringen van de instroom naar Europa en Nederland.

Doorvoering van de Asielnoodmaatregelenwet, waaronder de afschaffing van permanente verblijfsvergunningen.

Invoering van het tweestatusstelsel, met strengere voorwaarden voor nareizende gezinsleden.

Uitbreiding van de detentiecapaciteit voor vreemdelingen.

Inwerkingtreding van de Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring, die onder andere een langere bewaartermijn en strengere terugkeerverplichtingen regelt.

Afspraken met landen buiten de EU

Om de instroom naar Nederland en Europa te beheersen en terugkeer te bevorderen, werkt het kabinet aan strategische migratiepartnerschappen. Daarbij ligt de nadruk op het tegengaan van mensensmokkel, afspraken over terugkeer, grensbewaking en innovatieve oplossingen zoals terugkeerhubs. Hiervoor wordt een bedrag vrijgemaakt dat oploopt tot €118 miljoen per jaar in 2029, in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp.

Oekraïne

Tot slot zet het kabinet in op de zelfredzaamheid van ontheemden uit Oekraïne, bijvoorbeeld door hen te ondersteunen bij het vinden van werk en het leren van de Nederlandse taal. Ook wordt vrijwillige terugkeer gestimuleerd zodra dat mogelijk is.