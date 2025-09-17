Internetconsultatie over wijziging in huur- en woningwetgeving van start

Minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is vandaag de internetconsultatie gestart over veranderingen in de Woningwet, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Wet op de huurtoeslag. De veranderingen geven woningcorporaties meer zekerheid over hun investeringsruimte, zodat ze betaalbare huurwoningen kunnen blijven bouwen en bestaande woningen kunnen verbeteren.

Er is een groot tekort aan betaalbare woningen, vooral voor huishoudens met een smalle beurs. Woningcorporaties spelen een belangrijke rol door goede en betaalbare woningen te bieden. Stabiel en voorspelbaar huurbeleid is daarbij cruciaal, zowel voor hun investeringen als voor de huurders die willen weten hoe hun huur wordt vastgesteld.

Voorgestelde wijzigingen

De meeste veranderingen komen voort uit de Nationale Prestatieafspraken 2025-2035, die eind vorig jaar zijn ondertekend door de minister, de woningcorporaties (Aedes) en gemeenten (VNG). In deze afspraken is afgesproken dat de nieuwe regels ook wettelijk worden vastgelegd.



Het gaat onder andere om de volgende wijzigingen:

Aanpassing berekenwijze maximale huursomstijging en jaarlijkse huurverhoging: er komt een vaste manier om deze bedragen te berekenen, aan de hand van het gemiddelde van de inflatie van de voorgaande drie jaar. Dit zorgt voor stabiliteit en duidelijkheid en dempt in de huurstijging het effect van een jaar met hoge inflatie.

Hogere huurgrens bij passend toewijzen voor energiezuinige woningen: voor huishoudens met een laag inkomen wordt een hogere huurgrens ingesteld voor woningen met een A+-label of beter. Hiermee kunnen woningen met een A+-label en hoger vaker worden toegewezen aan mensen met lagere inkomens. De woning blijft voor hen betaalbaar omdat de energiekosten vrijwel zeker ook lager uitvallen.

Uniform format voor nieuwbouwplannen: bij de lokale prestatieafspraken over het woonbeleid gaan woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties een verplicht format gebruiken om nieuwbouwplannen duidelijk en overzichtelijk te maken.

Internetconsultatie

De internetconsultatie loopt van 17 september tot 1 november 2025. Reageren kan via deze link.