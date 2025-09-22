Evenement Nederlands Herstel- en Veerkrachtplan: “Digitalisering in de Europese praktijk”

De digitale toekomst van ons onderwijs en meer Europese samenwerking voor digitale veiligheid: twee van de onderwerpen die aan bod kwamen bij het jaarlijkse evenement van het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan (HVP) op 17 en 18 september 2025 in Den Haag en Nijmegen. De programmadirectie HVP van het ministerie van Financiën stond tijdens deze dag samen met stakeholders en de Europese Commissie stil bij het belang en de invloed van digitalisering in de maatschappij en de rol van het HVP.

Op de eerste dag van de bijeenkomst trapte Jasper Wesseling, thesaurier-generaal bij het ministerie van Financiën, de dag af met een welkomstwoord waarin hij wees op het belang van het HVP en Meerjarig Financieel Kader voor de digitale transitie. Hierna volgden verdiepende sessies waarbij de aanwezigen in gesprek gingen met experts op het gebied van digitalisering binnen de logistiek, de strafrechtketen, het onderwijs en het verkeer. Vervolgens kwamen de kansen en dilemma’s rondom digitalisering en kunstmatige intelligentie aan bod tijdens een panelgesprek tussen Maite Fabregas van de Recovery and Resilience task force van de Europese Commissie, Willem Jonker van AiNed, Marc Zegveld van TNO en Maaike Okano-Heijmans van Instituut Clingendael.

De volgende dag brachten de Europese Commissie, het ministerie van Financiën en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een bezoek aan het Teaching and Learning Centre (TLC) op de Radboud Universiteit Nijmegen. Dit netwerk van docenten en onderwijsprofessionals in de regio Arnhem-Nijmegen werkt aan de continue ontwikkeling, vernieuwing en onderzoek in het onderwijs. Een aantal betrokken instellingen heeft HVP-middelen ontvangen, waarmee gezamenlijk wordt gewerkt aan vraagstukken op het gebied van TLC’s. Npuls, Radboud Universiteit, ROC Nijmegen, TLC-netwerk regio Arnhem-Nijmegen, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en programmadirectie HVP vertelden vervolgens over hun samenwerking en projecten waar ze mee bezig zijn. Een mooi voorbeeld van hoe geld uit het HVP in de praktijk terecht komt.