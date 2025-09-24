Primeur Drentse woningcorporaties versnelt woningbouw en verduurzaming

Drie Drentse woningcorporaties slaan de handen ineen om corporatie Woonconcept te ondersteunen bij het wegwerken van achterstanden in onderhoud en verduurzaming. Voor 15 miljoen euro in vijf jaar kunnen zo’n 2000 woningen worden verbeterd. Het is voor het eerst dat woningcorporaties elkaar op deze manier vrijwillig helpen. Minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) bekrachtigde woensdag in Meppel de afspraken met de bestuurders van Domesta, Actium, Woonservice en Woonconcept.

De minister werkt aan wijziging van regelgeving om deze manier van projectsteun voor alle corporaties mogelijk te maken. Via projectsteun kunnen kapitaalkrachtige corporaties een minder kapitaalkrachtige corporatie in de regio ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld door bezit over te nemen, financiële middelen beschikbaar te stellen of bouwopgaven te spreiden. Hierdoor kunnen woningen gebouwd, onderhouden of verduurzaamd worden waar anders geen geld voor is. Momenteel kan dit alleen landelijk worden opgelegd, maar met de regelwijziging kan dit ook vrijwillig en regionaal.

Minister Mona Keijzer: "Deze corporaties laten zien hoe het anders kan: buren die elkaar helpen in moeilijke tijden. Hun samenwerking versterkt niet alleen elkaar, maar onderstreept ook de belangrijke rol die corporaties spelen bij het bieden van betaalbare en goede woningen. Nederlandse corporaties hebben een gezamenlijke investeringsopgave van ruim 110 miljard euro voor bouw, onderhoud en verduurzaming van sociale huurwoningen. Samenwerking en elkaar financieel steunen is essentieel om deze doelen te bereiken."

2000 woningen

Actium en Domesta nemen beide een nieuwbouwopgave van Woonconcept over voor in totaal zo’n 250 woningen. Woonservice en Actium gaan woningen ruilen in de regio. Ook dragen de drie corporaties elk vijf jaar lang jaarlijks 1 miljoen euro bij aan Woonconcept. Door deze steun kan Woonconcept in totaal 2.000 woningen sneller verbeteren en verduurzamen.



De samenwerking kwam tot stand na intensieve gesprekken met huurders, gemeenten en toezichthouders. Ook waren het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de Autoriteit woningcorporaties betrokken. De Drentse corporaties benadrukken dat het gaat om solidariteit. De gezamenlijke maatschappelijke opgave staat centraal: zorgen dat álle huurders in de regio goed en betaalbaar kunnen wonen.

Regelwijziging

Minister Keijzer ziet dit type samenwerking graag vaker. Daarom werkt het ministerie van VRO aan een aanpassing van het Besluit toegelaten instellingen (BTIV), zodat projectsteun gerichter ingezet kan worden. De internetconsultatie voor de wijziging in het BTIV is inmiddels afgerond. Binnenkort gaat het voorstel voor advies naar de Raad van State, waarna de minister het voorlegt aan de Tweede Kamer.

Meer lezen over projectsteun tussen woningcorporaties in Drenthe? Lees hier het interview met de bestuurders.