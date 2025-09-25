Johannes Vermeerprijs 2025 naar choreograaf en danstheaterregisseur Marco Gerris

De Johannes Vermeerprijs 2025 is toegekend aan Marco Gerris. De jury, onder voorzitterschap van Marise Voskens, heeft de choreograaf unaniem voorgedragen. Gerris ontvangt de prijs om zijn baanbrekende werk waarin hij urban sports, dans, theater en andere disciplines samenbrengt. Het is voor het eerst dat de Johannes Vermeerprijs uitgereikt wordt aan een kunstenaar in het dansveld. Minister Moes (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) zal de prijs uitreiken op 17 november 2025 in de Nieuwe Kerk in Den Haag. De Johannes Vermeerprijs is de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten en bestaat uit een geldbedrag van 100.000 euro. Dit geldbedrag is bestemd voor een speciaal project dat de winnaar kan opzetten binnen het eigen werkterrein.

Samensmelting

Als choreograaf en danstheaterregisseur is Marco Gerris veelzijdig en authentiek. Op het kruisvlak van dans, beweging, theater en muziek geldt hij als een absolute vernieuwer.

“Marco Gerris weet de geest van de tijd te pakken en te incorporeren in theatrale vormen. Met zijn experimentele, multidisciplinaire samenwerkingen laat hij de universele artistieke taal en energie van dans en beweging samensmelten tot onverwachte combinaties, waarbij hij het podium transformeert tot een parcours voor alles en iedereen”, aldus de jury.

Dans

Nederland kent een lange en rijke danstraditie met internationaal gelauwerde gezelschappen en belangrijke eigenzinnige choreografen. Nederland kent ook een groot amateurveld, waarin ruimte is voor veel verschillende dansvormen en waar ook nieuwe ontwikkelingen een plaats hebben.

OCW-tentoonstelling

Ter gelegenheid van de uitreiking van de Johannes Vermeerprijs presenteert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een impressie van het werk van de prijswinnaar in de OCW-etalage. De tentoonstellingsruimte bevindt zich direct naast de ingang van het ministerie aan de Rijnstraat 50 te Den Haag en is vrij toegankelijk. De tentoonstelling wordt ontworpen door decorontwerper Ascon de Nijs en is te zien vanaf 17 november 2025 tot eind april 2026.

Over de prijs

De Nederlandse regering heeft de Johannes Vermeerprijs in 2008 ingesteld om uitzonderlijk artistiek talent te eren en te stimuleren. De organisatie van de prijs is in handen van de zes rijkscultuurfondsen, waarbij het Mondriaan Fonds optreedt als penvoerder, en kan worden toegekend aan in het Koninkrijk der Nederlanden werkende en/of wonende kunstenaars uit alle artistieke disciplines zoals dans, design, muziek en letteren.

De prijs werd eerder uitgereikt aan Marit Törnqvist, Tania Kross, Arnon Grunberg, Natasja Kensmil, Rineke Dijkstra, Ivo van Hove, Janine Jansen, Iris van Herpen, Steve McQueen, Michel van der Aa, Irma Boom, Rem Koolhaas, Marlene Dumas, Erwin Olaf(†), Alex van Warmerdam en Pierre Audi(†).

De jury bestaat dit jaar uit Marise Voskens (voorzitter), Ted Brandsen, Margot Dijkgraaf, Natasja Kensmil en Bas Kosters.