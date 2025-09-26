Benoemingen bij Raad van State

De heer ir. E.D. Wiebes MBA wordt staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State. De heer mr. J.A.W. Huijben wordt staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Rijkaart van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overeenstemming met staatssecretaris Rutte van Justitie en Veiligheid om hen voor benoeming voor te dragen.

De heer Wiebes (62 jaar) is momenteel partner bij McKinsey en Company.

De heer Huijben (54 jaar) is momenteel rechter in het team Bestuursrecht van de rechtbank Oost-Brabant.

De benoeming van de heer Wiebes gaat in per 1 februari 2026 en van de heer Huijben per 1 november 2025.