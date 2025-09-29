Koning en minister-president bij viering 75 jaar SER en 80 jaar Stichting van de Arbeid

Zijne Majesteit de Koning en minister-president Schoof zijn woensdagmiddag 29 oktober aanwezig bij de viering van 75 jaar Sociaal-Economische Raad (SER) en 80 jaar Stichting van de Arbeid in Sint-Michielsgestel. De minister-president houdt een toespraak. Minister Paul van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is ook aanwezig.

De SER is een adviesorgaan waarin ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen samenwerken. De SER adviseert de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd over sociaaleconomisch beleid en faciliteert akkoorden en convenanten. Daarnaast voert de SER bestuurlijke taken uit om bijvoorbeeld medezeggenschap te bevorderen. De raad is in 1950 bij wet opgericht.

De Stichting van de Arbeid is het Nederlands landelijk overlegorgaan van de centrale organisaties van werkgevers en van werknemers. De stichting geeft advies aan het kabinet en doet aanbevelingen aan haar leden in bedrijfstakken en ondernemingen met als doel het stimuleren van goede arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers.

Tijdens de viering houden, naast de minister-president, ook de voorzitter van de SER, Kim Putters, en de voorzitters van de Stichting van de Arbeid, Ingrid Thijssen (VNO-NCW) en Dick Koerselmans (FNV), toespraken. Daarnaast zijn er onder meer interviews met minister Paul, de voorzitter van het SER Jongerenplatform en een SER-kroonlid.