Minister-president Schoof naar Kopenhagen voor informele Europese Raad en bijeenkomst Europese Politieke Gemeenschap

Minister-president Schoof neemt woensdag 1 oktober deel aan de informele Europese Raad in Kopenhagen, Denemarken. Tijdens deze informele bijeenkomst wordt gesproken over Europese veiligheid en defensie en Oekraïne.

De volgende dag, donderdag 2 oktober, is de minister-president aanwezig bij een bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap. Dit is een politieke dialoog tussen 47 Europese landen over onderwerpen van gemeenschappelijk belang zoals veiligheid, weerbaarheid en migratie.