Genomineerden Joke Smitprijs 2025 bekend

Liza Mügge, Hoofddocent Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, de feministische beweging Dolle Mina en vrouwenorganisatie Vrouwen van Nu zijn genomineerd voor de Joke Smit oeuvreprijs. De genomineerden voor de Joke Smit aanmoedigingsprijs zijn Sara Alaoui, Nienke ’s Gravemade en Zoë Papaikonomou. Tijdens de uitreiking op maandag 3 november maakt Koen Becking, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in de Stadsgehoorzaal in Leiden bekend wie de winnaars zijn.

De Joke Smitprijs is een tweejaarlijkse staatsprijs die gaat naar een persoon of organisatie die zich inzet op het gebied van gendergelijkheid. De winnaar van de oeuvreprijs ontvangt een kunstobject en een bedrag van €10.000. Voor de aanmoedigingsprijs komen personen of initiatieven in aanmerking die zich hebben ingezet om een succesvolle bijdrage te leveren aan het verbeteren van de positie van vrouwen in Nederland. De winnaar van de aanmoedigingsprijs ontvangt een bedrag van € 1.000. De genomineerden zijn bepaald door de jury van de Joke Smitprijs. De prijs is vernoemd naar de feministe Joke Smit (1933–1981), die een vooraanstaande rol heeft vervuld in de vrouwenemancipatiebeweging in Nederland.

Genomineerden oeuvreprijs

Liza Mügge is hoofddocent Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij zet zich al meer dan 25 jaar in om de positie van vrouwen verder te helpen. Zij is een verbinder en bruggenbouwer die wetenschap en maatschappij aan elkaar kan koppelen.

De feministische beweging Dolle Mina is in 1969 opgericht uit onvrede over de positie van de vrouw in de samenleving. Zij vroegen met ludieke acties aandacht voor de rechten van vrouwen. In 2025 zet Dolle Mina zich nog steeds in voor de verbetering van vrouwenrechten, zoals tijdens de acties waarbij vrouwen in vijftien steden fietsend aandacht vroegen voor veiligheid van vrouwen.

Vrouwen van Nu is een vrouwenorganisatie met duizenden leden door heel Nederland die zich inzet voor een samenleving waarin vrouwen en mannen gelijkwaardig en volwaardig deelnemen. Met specifieke projecten voor vrouwen in bijvoorbeeld de energietransitie en vrouwen in de politiek.

Genomineerden aanmoedigingsprijs

Sara Alaoui is oprichter van The Safe Space club, een fysieke ontmoetingsplek waar vrouwen uit allerlei achtergronden samenkomen voor workshops en gesprekken over thema’s als grenzen, seksueel geweld, herstel en zelfbeschikking.

Nienke ’s Gravemade is actrice, schrijfster en niet in de laatste plaats online feministisch activiste. Met humoristische filmpjes op Instagram brengt zij giftige mannelijkheid onder de aandacht. Nienke ’s Gravemade schreef het aangrijpende gedicht #rechtopdenacht, na de moord op Lisa.

Zoë Papaikonomou is journalist, docent, schrijfster en podcastmaker. Door teksten om te draaien “verbetert” zij suggestieve en misleidende krantenkoppen. Zij laat daarmee zien dat teksten de perceptie van de lezer verkeerd kunnen beïnvloeden, vaak ten nadele van vrouwen.

De jury

De jury voor de Joke Smitprijs bestaat uit juryvoorzitter Janneke Wittekoek (cardioloog voor het vrouwenhart), Belle Barbé (oprichter van De Seksualiteitschool en bekend van Tv-programma De Slimste mens) en Iven Cudogham (schrijver van Anansi de spin boeken en tekenfilmserie, en is bekend van Tv-programma Een huis vol).