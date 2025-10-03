Kabinet vraagt input voor nieuwe btw-verplichting platforms

Digitale platforms die de verhuur van accommodaties en passagiersvervoer faciliteren worden vanaf 1 juli 2028 btw-plichtig over de via hen aangeboden diensten. Hierdoor moeten ze btw afdragen en krijgen ze een administratieplicht. Vandaag start de internetconsultatie voor de wet waarmee dit wordt geregeld.

Doel is de concurrentieverstoring tegengaan die nu optreedt tussen kleine aanbieders die geen btw afdragen en grote aanbieders die dat wel doen. Belanghebbenden kunnen van 3 oktober tot en met 3 november 2025 reageren op het wetsvoorstel via www.internetconsultatie.nl/btw_platformeconomie.

De maatregel is onderdeel van een Europees pakket waarmee het btw stelsel wordt gemoderniseerd en dat ook in Nederland wordt ingevoerd. Dit is nodig omdat door digitalisering nieuwe markten en bedrijfsmodellen zijn ontstaan. De nieuwe Europese regels gaan gelden voor platforms die kortlopend verhuur van accommodaties en passagiersvervoer over de weg faciliteren.

Particulieren en kleine ondernemers die hun diensten aanbieden via deze platforms berekenen op dit moment niet altijd btw, waardoor zij hun diensten goedkoper kunnen aanbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om particulieren die incidenteel een dienst aanbieden en zich niet realiseren dat zij btw-verplichtingen hebben of kleine ondernemers die door de kleineondernemersregeling (KOR) vrijgesteld zijn van btw. Mede door het grote bereik van de platforms, is er hierdoor een concurrentievoordeel ten opzichte van grote aanbieders, die wel btw in rekening brengen. Dit is voornamelijk aan de hand bij accommodatieverhuur.

Met het invoeren van de nieuwe regels moeten deze platforms vanaf 1 juli 2028 de btw voldoen over de diensten die via hen zijn aangeboden, tenzij de aanbieder via het platform dat zelf doet. Hierdoor wordt een concurrentieverstoring tussen kleine en grote aanbieders aangepakt.

Uitzondering passagiersvervoer

In Nederland zorgen platforms voor passagiersvervoer niet voor een concurrentieverstoring. Dit komt doordat de meeste aanbieders via deze platforms ondernemer zijn en dus al btw afdragen. Daarom krijgen deze platforms in principe alleen een administratieverplichting. Dit betekent dat het platform moet aantonen dat het om een ondernemer gaat die al btw afdraagt of een ondernemer die onder de KOR-regeling valt en dus geen btw hoeft te voldoen. Als het platform niet kan aantonen dat het om een (KOR-)ondernemer gaat, dan is het alsnog btw verschuldigd over de aangeboden diensten van deze aanbieder.

Internetconsultatie

Het kabinet hecht veel waarde aan de inbreng van belanghebbenden op het voorstel, zodat dit kan worden meegewogen voordat het wetsvoorstel wordt ingediend bij de Tweede Kamer. Bijvoorbeeld informatie over wat (kleinere) platforms nodig hebben voor het bijhouden en aanleveren van de administratie. Om deze reden start er op vrijdag 3 oktober een internetconsultatie die loopt tot en met maandag 3 november. De wetgeving moet op 1 juli 2028 ingaan.