Kabinet zet stap voor beter cultuurbeleid en minder administratieve lasten

Samen naar de film, een voorstelling, of met je vrienden bouwen aan een carnavalswagen. Cultuur is overal aanwezig, bindt ons en geeft uiting aan onze identiteit. Het kabinet vindt het belangrijk dat in heel Nederland goede culturele voorzieningen zijn. Om dat te verbeteren moet het stelsel van culturele rijkssubsidies eenvoudiger, met minder administratieve lasten. Een belangrijke eerste stap is dat deze rijkssubsidies vanaf 2029 voor maximaal 8 jaar verstrekt kunnen worden, in plaats van het huidige maximum van 4 jaar. Het kabinet wil daarvoor de Wet op het specifiek cultuurbeleid wijzigen. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Moes van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Minister Moes: “Veel culturele instellingen zijn al decennialang onmisbaar voor ons land. Toch moeten zij in het huidige systeem elke 4 jaar opnieuw een zeer tijdrovende subsidieaanvraag doen. Ik wil meer rust en zekerheid, en minder gedoe en administratie. Zodat zoveel mogelijk geld dat we hebben voor cultuur, ook echt naar cultuur gaat. Het verlengen van de maximale rijkssubsidieperiode vanaf 2029 is een goede eerste stap.”

Langere subsidieperiodes

Veel culturele instellingen krijgen subsidie van gemeente, provincie of Rijk. Het Rijk bekostigt op dit moment 115 culturele instellingen en 6 rijkscultuurfondsen, die op hun beurt subsidie uitkeren aan culturele organisaties en initiatieven verspreid door het hele land. OCW heeft dat geld op de begroting, het gaat jaarlijks om € 618 miljoen in de periode 2025-2028.

Zowel de Tweede Kamer als de Raad voor Cultuur hebben het kabinet opgeroepen vanaf 2029 een langere subsidieperiode te hanteren voor de cultuursubsidies van het rijk. Er zijn verschillende opties verkend, maar uiteindelijk kiest het kabinet voor een periode van maximaal 8 jaar. Dat sluit niet alleen het beste aan bij de subsidietermijnen van gemeenten en provincies, maar zorgt ook voor meer zekerheid. Hierdoor kunnen culturele instellingen langer vooruitplannen en investeren, wat belangrijk is voor vernieuwing en ontwikkeling. Ook maakt die termijn het volgens de Raad van Cultuur makkelijker voor private partijen om te investeren in culturele organisaties. Niet voor elke partij past een subsidie van 8 jaar overigens het beste, kortere termijnen dan 8 jaar blijven ook gewoon mogelijk.

Niet alleen langere termijnen, ook beter stelsel

Het traject om de wet te wijzigen start dit najaar, zodat de wetswijziging op tijd klaar is om de nieuwe subsidieperiode verder voor te kunnen bereiden. De komende jaren zijn niet alleen nodig om de wet te wijzigen, maar ook om te onderzoeken of aanvraagprocedures kunnen worden versimpeld en de subsidieregelingen zo optimaal mogelijk vorm te geven. Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht hoe het geld voor cultuur verspreid is over het land. Cultuur is belangrijk voor iedereen, het kabinet vindt het dan ook belangrijk dat iedereen in heel Nederland toegang tot culturele voorzieningen heeft.