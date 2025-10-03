Rijbewijs digitaal verlengen wordt mogelijk

Na een succesvol experiment heeft het parlement besloten om het landelijk mogelijk te maken dat rijbewijzen digitaal kunnen worden verlengd, vervangen en uitgebreid. Dit scheelt burgers een afspraak bij het gemeenteloket en spaart daarmee tijd. De ministerraad heeft er op voorstel van minister Tieman van Infrastructuur en Waterstaat mee ingestemd deze wetswijziging voor advies naar de Raad van State te sturen.

Minister Tieman: “Met deze wet wordt het een stuk makkelijker om je rijbewijs elektronisch te verlengen, vervangen of uit te breiden naar een extra categorie. Niet alleen spaart het tijd voor burgers en gemeenten, de aanvraag wordt ook fraudebestendiger én door een betere fotokwaliteit kan de identiteitscontrole worden verbeterd. De verwachting is dat dit ook leidt tot lagere kosten, wanneer er meer digitale aanvragen komen.”

De elektronische aanvraag wordt afgehandeld door de Dienst Wegverkeer (RDW). Zij beheren het rijbewijzenregister en hebben toegang tot de persoonsgegevens die hiervoor nodig zijn. De RDW heeft zelf fotografen erkend die kwalitatief goede pasfoto’s maken en deze direct kunnen toesturen naar de RDW.

Het blijft overigens mogelijk om, net zoals nu, een fysieke aanvraag te doen bij het gemeenteloket. De eerste aanvraag van een rijbewijs moet zelfs fysiek blijven plaatsvinden in verband met de identificatie en registratie van de aanvrager in het rijbewijzenregister. Wel is het mogelijk om bij deze eerste aanvraag gebruik te maken van de digitale aanlevering van de pasfoto en handtekening.

Juridische verankering

In navolging van het experiment is gewerkt aan een wetswijziging. Het streven is om deze wet- en regelgeving op 1 januari 2027 in werking te laten treden. In afwachting hiervan is besloten dat het gedoogd wordt om de digitale afhandeling mogelijk te houden.