NHG-grens stijgt naar € 470.000, afsluitpremie blijft 0,4%

De NHG-grens, het maximale bedrag waarvoor een hypotheek met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) kan worden afgesloten, stijgt in 2026 van € 450.000 naar € 470.000. De grens voor een hypotheek met aanvullende energiebesparende voorzieningen ligt 6% hoger en komt daarmee op € 498.200. De eenmalige premie voor het afsluiten van een hypotheek met NHG blijft 0,4%. Door de nieuwe grens kunnen meer huizenkopers een NHG-hypotheek aanvragen. Dat meldt minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een brief aan de Tweede Kamer over betaalbare koopwoningen.

De NHG-grens wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Dit gebeurt volgens een afgesproken methode waarin de ontwikkeling van huizenprijzen meegenomen wordt. In 2025 lag de grens op € 450.000.

NHG (Nationale Hypotheek Garantie) biedt huizenkopers een verantwoorde hypotheek. Met een NHG-hypotheek lopen zij minder risico’s. Zo biedt NHG een vangnet voor huishoudens die door persoonlijke omstandigheden, zoals relatiebeëindiging of arbeidsongeschiktheid, hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Daarnaast krijgen kopers in veel gevallen korting op hun hypotheekrente.

Eén NHG-grens voor alle woningtypen

Vanaf 2026 geldt er één NHG-grens voor alle soorten woningen. Daarmee vervalt de aparte grens voor woonwagens en standplaatsen. Dit zorgt voor gelijke toegang tot een hypotheek met NHG, ongeacht het type woning. Op dit moment is de NHG-grens voor woonwagens € 172.000 en voor standplaatsen € 61.000. In 2026 wordt dat € 470.000 voor woonwagen en standplaats samen.

Betaalbaarheidsgrens wordt € 420.000

Het Rijk wil zo snel mogelijk 100.000 woningen per jaar realiseren, waarvan twee derde betaalbaar. De grens voor betaalbare koopwoningen wordt, net als vorig jaar, geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex (CPI). Voor 2026 komt de bovengrens voor betaalbare koop op € 420.000. In 2025 was dit € 405.000.

Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen

Met ondersteuning vanuit het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen (NFBK) kunnen ontwikkelaars woningen voor een lagere prijs dan de marktwaarde verkopen aan starters. In de eerste tranche van het fonds is ruim € 11 miljoen aangevraagd voor de bouw van 280 woningen. Hiermee kunnen tussen de 280 en 560 starters hun eerste woning kopen. In de loop van 2025 en 2026 worden deze woningen gebouwd. De volgende tranche van het NFBK met een bedrag van € 29 miljoen start op 20 oktober 2025.