Staatssecretaris Aartsen geeft startsein Nedersaksenlijn

Een heel bijzonder moment, zeker voor de regio: staatssecretaris Thierry Aartsen (Infrastructuur en Waterstaat) gaf vandaag in Emmen samen met bestuurders en bewoners het officiële startsein voor de Nedersaksenlijn. Dat is een deels nieuwe spoorverbinding tussen Groningen, Emmen en Twente.

De Nedersaksenlijn levert een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de bereikbaarheid in Noord- en Oost-Nederland - en daarmee aan het structureel vergroten van de brede welvaart in het omliggende gebied.

Vanaf vandaag wordt onder meer verkend hoe de lijn precies gaat lopen, welke stations er komen en hoe snel en hoe vaak de trein gaat rijden. Er wordt ook gekeken naar wat de lijn betekent voor de ruimtelijke inrichting: wat zijn bijvoorbeeld de beste locaties voor woningbouw? Hoe kunnen we de kansen die de lijn biedt het beste benutten?

Staatssecretaris Thierry Aartsen: “De Nedersaksenlijn is méér dan een spoorlijn. Het biedt nieuw perspectief. Inwoners kunnen straks makkelijker naar school of naar een ziekenhuis, en ze kunnen makkelijker op hun werk komen. Het gebied wordt ook aantrekkelijker voor bedrijven om zich te vestigen. En er liggen grote kansen voor woningbouw. Ik merk heel veel enthousiasme voor de Nedersaksenlijn. Dat komt ook doordat de lijn vanuit de inwoners zelf komt. Dat is supermooi.”

Voor de Nedersaksenlijn is ruim 2 miljard euro beschikbaar. Het is de bedoeling de voorkeursbeslissing in 2028 te nemen. Het is ook een andere reden een bijzonder moment: voor het eerst in 13 jaar wordt er weer een nieuwe spoorlijn aangelegd in Nederland.

Elektrificatie Almelo-Mariënberg

Eerder vandaag tekende staatssecretaris Aartsen in Mariënberg (Overijssel) samen met de provincie Overijssel een Bestuursovereenkomst voor de elektrificatie van de spoorlijn Almelo-Mariënberg. Op het tracé, dat deel uitmaakt van het traject van de Nedersaksenlijn, worden met ingang van december 2028 de dieseltreinen definitief vervangen door elektrisch materieel. In feite wordt daarmee ook een stap gezet naar de totstandkoming van de Nedersaksenlijn.