Wet beschikbaarheid goederen ingezet door Minister van Economische Zaken

De Minister van Economische Zaken heeft op dinsdag 30 september 2025 vanwege ernstige bestuurlijke tekortkomingen bij de halfgeleiderfabrikant Nexperia de Wet beschikbaarheid goederen (Wbg) ingezet. Het desbetreffende bedrijf heeft haar hoofdvestiging in Nijmegen en heeft daarnaast nevenvestigingen in andere landen. Met dit besluit wordt voorkomen dat de goederen die Nexperia maakt (eindproducten, halfproducten) niet beschikbaar zouden zijn in een noodsituatie. Het reguliere productieproces van het bedrijf kan wel doorgaan.

Reden van ingrijpen op grond van de Wbg

De wet is ingezet naar aanleiding van recente en acute signalen van ernstige bestuurlijke tekortkomingen en handelingen bij Nexperia. Deze signalen bedreigen de continuïteit en waarborging op Nederlandse en Europese bodem van cruciale technologische kennis en capaciteiten. Het verlies daarvan zou een risico kunnen vormen voor de Nederlandse en Europese economische veiligheid. Nexperia produceert onder meer chips voor de Europese autoindustrie en gebruik in consumentenelektronica.

Deze maatregel is erop gericht dit risico tegen te gaan. Zo kunnen op basis van het bevel beslissingen binnen het bedrijf worden tegengehouden of teruggedraaid indien deze (potentieel) schadelijk zijn voor de belangen van het bedrijf, voor de toekomst van het bedrijf als Nederlands en Europees bedrijf en/of voor het behoud van deze cruciale waardeketen voor Europa. Het reguliere productieproces van het bedrijf kan wel doorgaan.

De inzet van de Wet beschikbaarheid goederen door de minister is hoogst uitzonderlijk. Alleen vanwege de significante omvang en urgentie van de bestuurlijke tekortkomingen bij Nexperia is besloten tot inzet van de wet. Dit is een wet die het kabinet alleen toepast als het echt niet anders kan. De inzet van deze wet is in dit geval uitsluitend bedoeld om bestuurlijke tekortkomingen bij het desbetreffende individuele bedrijf te voorkomen en is niet gericht op andere bedrijven, de sector of andere landen. Partijen kunnen tegen dit besluit bij de rechter in bezwaar gaan.