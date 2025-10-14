OCW stelt Vanessa Evers aan als Chief Science Advisor AI

Wetenschappers die eerder kernfusie kunnen realiseren met behulp van AI, leerlingen die hun profielwerkstukken laten schrijven door ChatGPT en AI-gegenereerde romans waar geen mens aan te pas komt. In een razendsnel tempo neemt AI een steeds grotere plek in ons dagelijks leven in. Het verandert onder andere de rol van de docent in het onderwijs en hoe we het onderwijs organiseren. Ook wordt AI steeds vaker gebruikt in wetenschappelijke publicaties. Er wordt in de wetenschap al veel onderzoek gedaan naar de impact van AI op de onderwijs-, onderzoeks-, cultuur- en mediasectoren. Om te stimuleren dat de nieuwste kennis goed betrokken wordt bij het maken van beleid stelt OCW per 1 november aanstaande prof. dr. Vanessa Evers aan als Chief Science Advisor met een focus op de impact van AI. Evers is momenteel ook directeur van het Centrum Wiskunde & Informatica en hoogleraar aan de Universiteit Twente. Zij zal de rol van Chief Science Advisor AI voor één dag in de week vervullen.

Secretaris-generaal Loes Mulder: ‘’Door een onafhankelijke wetenschapper aan te stellen als Chief Science Advisor AI willen we als ministerie van OCW blijven stimuleren dat state-of-the-art wetenschappelijke kennis meer wordt gebruikt in de totstandkoming van beleid. We zorgen hiermee voor een goede samenwerking tussen wetenschap en beleid, en dragen bij aan oplossingen als antwoord op de uitdagingen die het gebruik van AI op dit moment geven.’’

Chief Science Advisor AI

De Chief Science Advisor is een onafhankelijk, wetenschappelijk adviseur. Zij zal een wetenschappelijk perspectief op de impact van AI op onderwijs, wetenschap, cultuur- en mediasectoren van buitenaf direct inbrengen bij het ministerie. Zij zal in haar adviserende rol kennis uit het Nederlandse AI-onderzoeksveld en uit wetenschappelijke adviesraden verbinden met de beleidsmakers binnen OCW. Dit advies zal bijdragen aan het beantwoorden en duiden van uitdagingen waar OCW momenteel aan werkt; zoals de kennis en vaardigheden die mensen nodig hebben om mee te kunnen doen aan de digitale samenleving, hoe we omgaan met de veranderende manier waarop kunst, muziek en literatuur geproduceerd en beleefd wordt, en het voorkomen van onwenselijke afhankelijkheden van (private) AI-aanbieders.

De Chief Science Advisor AI is aangesteld als onderdeel van een pilot binnen het project Science for policy. In dit project stimuleert OCW om op nieuwe manieren wetenschap, praktijk en beleid met elkaar te verbinden, zodat beleidsmakers eerder en beter inzichten vanuit verschillende wetenschappen in beleid kunnen betrekken.

Over Vanessa Evers

Prof. dr. Vanessa Evers (1974) is onderzoeker op het gebied van interactie met intelligente systemen. Haar onderzoek omvat AI, robotica en autonome systemen, met een sterke nadruk op hoe deze innovaties het leven van mensen kunnen verbeteren. Evers is hoogleraar Human Media Interaction aan de Universiteit Twente, lid van de Raad van Toezicht van de Radboud Universiteit en is dit jaar benoemd tot directeur van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI).