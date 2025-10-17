Kabinet stelt andere benadering structuurversterkende infrastructuur voor: nieuw kabinet moet vanuit langetermijnvisie structureel geld vrijmaken voor bereikbaarheid

Een nieuw kabinet moet duidelijke keuzes maken voor structuurversterkende infrastructurele projecten als de Merwedelijn en knooppunt Hoevelaken. Om nieuwe en bestaande woningen, bedrijven en voorzieningen in de toekomst bereikbaar te houden, moet structureel geld vrijgemaakt worden. Dat schrijven minister Tieman van Infrastructuur en Waterstaat en minister Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een brief aan de Tweede Kamer. Besluitvorming hierover is aan een volgend kabinet.

Vandaag wordt de Tweede Kamer met de brief ‘Langetermijnperspectief Infrastructuur en Woningbouw’ geïnformeerd over wat een volgend kabinet kan doen om de bereikbaarheid van nieuwe en bestaande woningen en bedrijven in de toekomst te verbeteren. De belangrijkste aanbeveling is om ‘structuurversterkende projecten’ te kiezen en financieel mogelijk te maken door te werken vanuit een langetermijnperspectief specifiek voor dit type projecten. Naast grootschalige nieuwe infrastructurele projecten gaat het ook over de groeiende noodzaak om bestaande infrastructuur te onderhouden, renoveren en vervangen.

Minister Tieman: “De afgelopen jaren hebben het tekort aan geld, menskracht en vergunningverlening ervoor gezorgd dat grote projecten gepauzeerd werden. Als we willen zorgen dat er voldoende goed bereikbare woningen in ons land zijn, dan moeten we kiezen voor goede en voldoende infrastructuur. Niemand wil wonen op een plek waar je niet kunt komen of de wijk niet uitkomt.”

Minister Keijzer: “Het oplossen van het woningtekort is één van de belangrijkste prioriteiten voor de komende jaren. Daarom hebben we in de Ontwerp-Nota Ruimte ruim 100 nieuwe woningbouwlocaties aangewezen. Goede infrastructuur is hierbij onmisbaar, want zonder infra zijn die woningen onbereikbaar en gaat de bouw niet door. Maar ook sterke bedrijven en militair transport vragen om investeringen in infrastructuur. Het is belangrijk dat we keuzes maken voor structuurversterkende infrastructuur als de Merwedelijn en knooppunt Hoevelaken en dat we hier met een langetermijnperspectief voldoende geld voor vrijmaken.

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid is een voorwaarde voor een land waar het fijn leven is, met een gezonde economie. We gebruiken onze wegen, spoorwegen en vaarwegen om naar ons werk, school en familie te gaan, om supermarkten te bevoorraden, pakketjes te bezorgen en onze economie draaiende te houden. Met de verdere groei van de bevolking groeit de behoefte aan mobiliteit én houden we vast aan de bouw van structureel 100.000 woningen per jaar. Het versterken en uitbreiden van goede infrastructuur is essentieel om nieuwe en bestaande woningen goed bereikbaar te maken en te houden. Daarnaast zorgen geopolitieke veranderingen voor hogere eisen aan onze infrastructuur, bijvoorbeeld als het gaat om militair transport.

Tekorten en gebrek aan perspectief

Door tekorten aan arbeidskrachten, geld, fysieke ruimte en moeite met het verkrijgen van vergunningen door o.a. stikstof én een focus op korte termijn en losse projecten met een regionale focus, is het moeilijk structuurversterkende projecten uit te voeren. Omdat de overheid te weinig lange termijn zekerheid biedt, kunnen uitvoeringsorganisaties en marktpartijen zich niet inrichten op een groeiende vraag naar de uitvoering van aanlegprojecten.

Verdere ontwikkeling infrastructuur

De nieuwe Nationale Omgevingsvisie, de Ontwerp Nota Ruimte, geeft richting aan de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland richting 2050 en verder. Met de Ontwerp-Nota Ruimte kiest het kabinet voor versterking en uitbreiding van het stedelijk netwerk Nederland en krachtige regio’s met een eigenstandig karakter. Uit studies en prognoses blijkt dat verdere ontwikkeling van de infrastructuur nodig is om Nederland bereikbaar te houden voor een groeiende bevolking. Voorbeelden van projecten die dit mogelijk moeten maken zijn de Lelylijn, de IJmeerverbinding naar Almere, de Merwedelijn bij Utrecht, knooppunt Hoevelaken bij Amersfoort en de (internationale) bereikbaarheid van Brainport Eindhoven. Naast de oproep om structureel meer geld te reserveren, onderzoekt het kabinet in aanloop naar een nieuw kabinet in hoeverre de opstart- en doorlooptijd van grootschalige projecten kan worden ingekort.