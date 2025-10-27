Tussentijdse toets komt terug in Zeeland en Limburg

In Zeeland en Limburg zijn de reserveringstermijnen om op rijexamen te gaan zodanig teruggelopen, dat het vanaf 1 januari 2026 weer mogelijk wordt om hier de tussentijdse toets af te leggen. In andere provincies zijn de reserveringstermijnen ook gedaald, maar nog niet voldoende om de tussentijdse toets weer in te voeren.

Dat meldt minister Robert Tieman (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer.

Op 1 april 2025 is de tussentijdse toets voor maximaal een jaar afgeschaft, zodat examinatoren meer tijd hebben voor de rijexamens zelf. Door corona was er namelijk een grote achterstand ontstaan, waardoor kandidaten vaak lang moesten wachten voordat zij examen konden afleggen. Resultaat: sinds 1 april 2025 zijn er 36.000 meer rij-examens afgelegd dan normaal het geval was geweest.

Minister Tieman: “Een half jaar geleden moesten kandidaten in sommige gevallen wel 23 weken wachten voordat zij op rijexamen mochten. Als je klaar bent om af te rijden en dan nog zo lang moet wachten, is dat natuurlijk heel vervelend. Het CBR is er tot mijn voldoening in geslaagd om die termijn overal in Nederland terug te schroeven: eind september was dit maximaal negen weken, nu zelfs maximaal zeven! In Limburg en Zeeland is de wachttijd zelfs zo laag dat daar weer tussentijdse toetsen kunnen worden afgenomen. Ik ben enorm tevreden over deze voortgang.”

Het CBR blijft zich inzetten om de reserveringstermijnen te verlagen. Examinatoren op rustigere locaties worden ingezet om te ondersteunen op de drukkere locaties.

De tussentijdse toets kan vanaf november weer worden gereserveerd op de examenlocaties in Kerkrade, Maastricht, Urmond, Roermond, Venlo, Weert, Terneuzen, Vlissingen en Goes.