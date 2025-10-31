Minister-president Schoof bezoekt Egypte

Minister-president Schoof reist zaterdag 1 november 2025 af naar Egypte voor een tweedaags bezoek.

Op zaterdagavond is de minister-president in Caïro aanwezig bij de officiële opening van het nieuwe Grand Egyptian Museum (GEM). Voor deze opening zijn staatshoofden en regeringsleiders uit de hele wereld uitgenodigd.

Zondag 2 november spreekt de minister-president met de Egyptische president al-Sisi. Bij dit gesprek zijn ook Eerste Minister De Wever van België en minister-president Frieden van Luxemburg aanwezig.

Zij zullen onder meer spreken over de brede bilaterale relatie, ook op cultureel terrein, die de Benelux heeft met Egypte. Andere onderwerpen van gesprek zijn de ontwikkelingen in de regio, in het bijzonder de stand van zaken rond het Gaza Vredesplan, en de wederopbouwconferentie die Nederland met Egypte zal co-hosten.