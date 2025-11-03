Minister Gouke Moes bezoekt Bonaire

Minister Gouke Moes (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) bezoekt Bonaire van 4 tot en met 6 november 2025. Dit bezoek staat in het teken van het Ministerieel Vierlandenoverleg OCW (M4LO) en biedt ruimte voor kennismaking met het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Op dinsdagavond 4 november wordt minister Moes ontvangen door gezaghebber van Bonaire, John Soliano, en waarnemend rijksvertegenwoordiger Jan Helmond. De volgende dag staat in het teken van een kennismaking met het bestuurscollege Openbaar Lichaam Bonaire en bezoeken aan de basisschool Kolegio Kristu Bon Wardador en Scholengemeenschap Bonaire waar de minister in gesprek gaat met docenten, schoolleiders en leerlingen. Ook krijgt hij een rondleiding door cultureel park Mangazina di Rei.

Op de derde dag van het bezoek vindt het Ministerieel Vierlandenoverleg OCW (M4LO) plaats. Jaarlijks ontmoeten de ministers van onderwijs, cultuur en wetenschap van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland elkaar tijdens het M4LO. Nederland vertegenwoordigt tijdens dit overleg ook Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Deelnemers aan het vierlandenoverleg zijn minister Gerlien Croes (Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Jeugd, Innovatie en Sport) van Aruba, minister Sithree van Heydoorn (Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport) van Curaçao en minister Melissa Gumbs (Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport) van Sint Maarten.

Onderwerpen van het M4LO zijn onder meer het Strategic Education Alliance programma (SEA). Dit is een belangrijk Koninkrijksbreed programma van de onderwijsministeries van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland om het studiesucces van Caribische studenten te vergroten. Ook gaat het over het samenwerkingsverband "Kibrahacha". Dit programma richt zich op het samen opleiden van leraren voor het primair onderwijs op Aruba, Bonaire en Curaçao. Een ander onderwerp is de gezamenlijke nominatieprocedure voor de UNESCO-lijst Immaterieel Erfgoed namens het gehele Koninkrijk.

Tot slot brengt de minister een bezoek aan de nieuwe bibliotheek van Bonaire: Biblioteka Públiko Boneiru.