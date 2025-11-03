Dolle Mina en Nienke ’s Gravemade winnaars Joke Smit prijzen 2025

De feministische beweging Dolle Mina is de winnaar van de Joke Smit Oeuvreprijs 2025 en online feministisch activiste Nienke ’s Gravemade de winnaar van de Joke Smit Aanmoedigingsprijs 2025. De Joke Smitprijs is een tweejaarlijkse staatsprijs voor een persoon of organisatie die zich inzet voor gendergelijkheid. Staatssecretaris Koen Becking van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en verantwoordelijk voor emancipatie reikte de prijzen uit in de Stadsgehoorzaal in Leiden.

Staatssecretaris Koen Becking: “Dolle Mina is nog altijd relevant in het opkomen voor de positie van vrouwen. Helaas zijn gelijke rechten voor vrouwen nog steeds niet vanzelfsprekend. Bewonderenswaardig hoe Dolle Mina met opvallende acties nog steeds aandacht weet te vragen voor onder meer de veiligheid van vrouwen. Nienke ’s Gravemade is de terechte winnaar van de aanmoedigingsprijs vanwege haar humoristische video’s met een feministische ondertoon. Zij wist na de moord op de 17-jarige Lisa met haar gedicht #rechtopdenacht op ontroerende wijze het recht op veiligheid van vrouwen centraal te stellen.”

De jury over Dolle Mina

“Juist nu zijn Dolle Mina’s heel actueel. Zij weten een publiek van alle leeftijden te bereiken. De Dolle Mina’s, opgericht in 1969 om onvrede te delen over de positie van vrouwen, laten zien dat vrouwenrechten nog steeds onder druk staan. De impact en relevantie van Dolle Mina is echt enorm groot en waardevol en daarom verdienen zij de Joke Smitprijs Oeuvreprijs,” aldus de jury.

Op zaterdag 30 augustus 2025 vroeg Dolle Mina al fietsend in vijftien steden aandacht voor de veiligheid van vrouwen. De Dolle Mina leuzen: ‘Onveiligheid van vrouwen is geen vrouwenprobleem, maar een maatschappelijk probleem,’ en ‘Samen eisen we terug wat altijd al van ons was, de nacht, de straat, de toekomst’ brengen actuele thema’s onder de aandacht.

De jury over Nienke ’s Gravemade

“Nienke ’s Gravemade brengt als actrice, schrijfster en online feministisch activiste met humoristische filmpjes op Instagram giftige mannelijkheid onder de aandacht. De ‘Manosphere serieus nemen en met humor bestrijden. Dat werkt. Denkt ze. Hoopt ze.’ Heel bijzonder is dat zij zich bewust is van de impact die ze heeft en zich uitspreekt over belangrijke thema’s over feminisme. Dat doet zij op duidelijke wijze en veelal met humor,” aldus de jury.

De jury van de Joke Smitprijs is onder de indruk van de wijze waarom én waarop Nienke ’s Gravemade zich inzet. Met haar aangrijpende gedicht #rechtopdenacht maakte zij een prachtig en duidelijk statement dat massaal werd gedeeld. De jury wil Nienke ’s Gravemade aanmoedigen om door te gaan met haar fantastische inzet voor het feminisme.

Joke Smitprijs

De winnaar van de oeuvreprijs ontvangt een kunstobject en €10.000. De winnaar van de aanmoedigingsprijs ontvangt € 1.000. De jury van de Joke Smitprijs bestaat uit Janneke Wittekoek (cardioloog vrouwenhart), Belle Barbé (pedagoog seksuele opvoeding) en Iven Cudogham (presentator, auteur). De prijs is vernoemd naar de feministe Joke Smit (1933–1981), die een vooraanstaande rol heeft vervuld in de vrouwenemancipatie in Nederland.