Samenwerking om studiesucces Caribische studenten te vergroten krijgt vervolg

Van meer begeleiding bij studiekeuze tot stage- en studie-uitwisselingen. Het Strategic Education Alliance programma (SEA) is een belangrijk initiatief tussen overheden en onderwijsinstellingen van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland. Het wil in het Caribisch deel van het Koninkrijk de overstap naar vervolgopleidingen makkelijker maken en studenten beter voorbereiden op een studie in Nederland of elders. Vandaag is dit programma om het studiesucces van Caribische studenten te vergroten, verlengd tot en met 31 december 2028.

Dat is een van de afspraken die is gemaakt tijdens het Ministerieel Vierlandenoverleg OCW (M4LO) op Bonaire. Jaarlijks ontmoeten de ministers van onderwijs, cultuur en wetenschap van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland elkaar tijdens M4LO. Nederland vertegenwoordigt tijdens dit overleg ook Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Minister Moes: ,,We willen alle talent in ons koninkrijk ten volle benutten. Samen met mijn collega-ministers uit de andere drie landen van het Koninkrijk hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt aan meer samenwerking tussen de Caribische regio en Nederland op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschap. Dat heeft succes. Zo is in Nederland en op de eilanden een stevig netwerk van docenten, begeleiders en ondersteuners ontstaan die jongeren uit het Caribisch deel van het koninkrijk ondersteunt bij het maken van de juiste studiekeuze en het ontwikkelen van hun talenten.’’

Het SEA programma biedt onder meer koninkrijksbeurzen voor studenten op MBO-, HBO- en WO-niveau voor studie-uitwisseling of stage in een ander deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Zij worden ook beter begeleid. Hogescholen en MBO’s in Nederland werken bijvoorbeeld in het SEA programma samen om de in- en doorstroom van Caribische studenten te verbeteren. Steeds meer hogescholen en MBO-instellingen hebben inmiddels speciale introductiedagen of mentorprogramma’s voor jongeren uit het Caribisch gebied. Elk jaar beginnen meer dan 1600 jongeren uit dit deel van het Koninkrijk aan een studie in Nederland.

Verder hebben de ministers besloten om met onderwijsinstellingen te gaan samenwerken voor het bevorderen van braingain (behouden en terughalen van talent). Doel is om jonge mensen te interesseren voor werk op het Caribisch deel van het Koninkrijk om zo arbeidstekorten tegen te gaan.

Een andere stap in het versterken van het onderwijs in het Caribisch deel van het Koninkrijk is de uitbreiding van het succesvolle samenwerkingsverband "Kibrahacha". Dit programma richt zich nu nog op de opleiding van leraren voor het primair onderwijs op Aruba, Bonaire en Curaçao. Daar komen binnenkort ook lerarenopleidingen bij voor het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Ook onderzoeken Sint Maarten en Nederland of een soortgelijk initiatief op de Bovenwindse eilanden kan beginnen. Kibrahacha combineert de traditionele lerarenopleiding met praktijkervaring in de klas. Schoolopleiders spelen een belangrijke rol bij het begeleiden van toekomstige leraren op de werkplek.

Tot slot is tijdens het M4LO een procedure vastgesteld voor gezamenlijke nominaties voor de UNESCO-lijst Immaterieel Erfgoed namens het gehele Koninkrijk. Het ambacht van de molenaar, de corsocultuur en het zomercarnaval in Rotterdam staan al op deze lijst namens Nederland.