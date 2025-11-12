Start internetconsultatie over minimaal energielabel D voor huurwoningen

Het kabinet start met de internetconsultatie over het opnemen van minimum energieprestatie-eisen voor huurwoningen. De eisen worden vastgelegd in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Eigenaren van huurwoningen met een energielabel E, F of G moeten hun pand uiterlijk op 1 januari 2029 verduurzamen naar minimaal energielabel D. Dit draagt bij aan een verlaging van de energierekening en beter wooncomfort van huurders. Ook de waarde van de woning neemt toe en de woning is meer toekomstbestendig.

Tijdens de internetconsultatie kan iedereen op de voorgestelde wijzigingen reageren. De internetconsultatie loopt van dinsdag 11 november tot en met vrijdag 19 december. Na afloop van de consultatieperiode worden de reacties zorgvuldig bekeken en zo nodig meegenomen in het ontwerpbesluit.

Verhuurders kunnen compensatie krijgen voor hun investering door een hogere huur te rekenen. Door verduurzaming zal de energierekening van de huurder dalen. Om de regeling zo te veranderen dat de investering eenvoudiger landt in de huurprijs, start begin 2026 een internetconsultatie. De verbeterde regeling kan vanaf 2027 van kracht zijn.

Uitzonderingen

Enkele soorten huurwoningen, zoals monumenten, tijdelijke huurwoningen en kleine vrijstaande huurwoningen, worden uitgezonderd van de eisen. Ook voor verhuurders die (een) woning(en) hebben binnen een vereniging van eigenaren (vve) met koop- en huurwoningen gelden andere regels. Als binnen een vve een wijziging in gemeenschappelijke delen nodig is om aan de labeleis te voldoen, de vve hierover negatief besluit en de verduurzaming daardoor onmogelijk wordt, geldt ook een uitzondering op de eisen.

Beschikbare subsidie

Private verhuurders kunnen gebruikmaken van de vereenvoudigde en uitgebreide Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH). Verhuurders kunnen hiermee tot maximaal € 15.000 subsidie ontvangen per woning. Er is momenteel nog circa € 126 miljoen beschikbaar. De subsidie loopt tot 2030.

Handhaving

Er komt géén gebruiksverbod voor huurwoningen in de regelgeving. Het toezicht op en de handhaving van de eisen uit het Bbl berusten bij de gemeente. Gemeenten hebben veel vrijheid in hun handhavingsbeleid. Als een verhuurder niet voldoet aan de eis, dan kan de gemeente de verhuurder aanschrijven om de huurwoning te verbeteren naar label D.

Denk mee via de internetconsultatie

Iedereen kan vanaf dinsdag 11 november tot en met vrijdag 19 december reageren via de internetconsultatie Minimum energieprestatie-eisen voor huurwoningen.