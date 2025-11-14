Uitzonderingen acceptatieplicht contant geld

Het is belangrijk dat iedereen op zoveel mogelijk plekken met contant geld kan blijven betalen. Op deze manier kan iedereen mee blijven doen in de maatschappij. Er komt daarom een wettelijke acceptatieplicht voor contant geld. Dit betekent dat contant geld verplicht moet worden geaccepteerd bij betalingen van consumenten aan de toonbank.

Het gaat om betalingen aan winkeliers of bijvoorbeeld in horecagelegenheden. Wel zullen er een aantal uitzonderingen gaan gelden in het kader van specifieke werkzaamheden of de veiligheid. Dit staat in het ontwerpbesluit van minister Heinen van Financiën en staatssecretaris Rutte van Justitie en Veiligheid dat vandaag in consultatie gaat voor de duur van zes weken. Het streven is dat de acceptatieplicht in 2027 in gaat.

De acceptatieplicht gaat gelden voor betalingen van consumenten aan de toonbank. Op deze manier wordt gegarandeerd dat er zo breed mogelijk met contant geld betaald kan worden. Tegelijkertijd heeft het accepteren van contant geld ook nadelen. Zo zijn er met name zorgen om de veiligheid van ondernemers en werknemers. Grote hoeveelheden contant geld zorgen voor een verhoogd risico op criminaliteit, zoals overvallen. Het kabinet stelt daarom een aantal uitzonderingen vast voor situaties waarbij het noodzakelijk is om contant geld te weigeren.

Zo mag contant geld geweigerd worden in de nacht tussen 22:00 en 06.00 ’s ochtends. Andere situaties die uitgezonderd worden van de acceptatieplicht zijn onder meer: online aankopen, het periodiek betalen van een abonnement zoals een telefoonabonnement of energierekening, het kopen van een vervoersbewijs in het openbaar vervoer, (maaltijd)bezorgers en andere huis-aan-huis verkoop. Ook betalingen bij onbemande locaties, zoals tankstations en tolpoorten, worden uitgezonderd van de acceptatieplicht. Daarnaast kunnen ondernemers, vanwege de veiligheid, voor de periode dat deze veiligheidsrisico’s spelen, betalingen in contant geld weigeren. Tot slot kunnen kleine ondernemers (met minder dan vier werknemers) omwille van de veiligheidsrisico’s betalingen met contant geld weigeren.

Het ontwerpbesluit gaat vandaag voor een periode van zes weken in consultatie. Daarna worden de opmerkingen verwerkt en wordt het besluit voorgehangen aan de Tweede en Eerste Kamer. Daarna wordt het besluit aangeboden aan de Raad van State voor advies.

Ook op Europees niveau wordt momenteel onderhandeld over een acceptatieplicht en uitzonderingen erop. Als deze Europese regelgeving wordt aangenomen kan dit wellicht gevolgen hebben voor de uitzonderingen in dit besluit.