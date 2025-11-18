Johannes Vermeerprijs 2025 voor choreograaf en danstheaterregisseur Marco Gerris

De Johannes Vermeerprijs 2025 is uitgereikt aan Marco Gerris. Minister Gouke Moes (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) overhandigde hem gisteravond de prijs in de Nieuwe Kerk te Den Haag, vanwege zijn baanbrekende werk waarin hij dans, theater en andere disciplines samenbrengt. Het is voor het eerst dat de Johannes Vermeerprijs uitgereikt wordt aan een kunstenaar in het dansveld. Minister Moes: “Deze prijs kun je zien als de Nederlandse Nobelprijs voor kunst en cultuur. Ik vind het een eer die als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uit te mogen reiken. Ons land kent veel bijzonder artistiek talent, met deze prijs erkennen en eren we dat. Mooi ook dat de artistieke taal van de dans nu voor het eerst de prijs wint”.

Vernieuwend

De jury, onder voorzitterschap van Marise Voskens, noemt Gerris een absolute vernieuwer op het kruisvlak van dans, beweging, theater en muziek. “Hij laat de universele artistieke taal en energie van dans en beweging samensmelten tot onverwachte combinaties, waarbij hij het podium transformeert tot een parcours voor alles en iedereen”, aldus de jury.

Grote Prijs

De Johannes Vermeerprijs is de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten en bestaat uit een geldbedrag van € 100.000. Dit geldbedrag is bestemd voor een speciaal project dat de winnaar kan opzetten binnen het eigen werkterrein. De prijs bestaat sinds 2008 is ingesteld om uitzonderlijk artistiek talent te eren en te stimuleren. De organisatie van de prijs is in handen van de zes rijkscultuurfondsen, waarbij het Mondriaan Fonds optreedt als coördinator.

De prijs werd eerder uitgereikt aan Marit Törnqvist, Tania Kross, Arnon Grunberg, Natasja Kensmil, Rineke Dijkstra, Ivo van Hove, Janine Jansen, Iris van Herpen, Steve McQueen, Michel van der Aa, Irma Boom, Rem Koolhaas, Marlene Dumas, Erwin Olaf(†), Alex van Warmerdam en Pierre Audi(†).

De jury bestaat dit jaar uit Marise Voskens (voorzitter), Ted Brandsen, Margot Dijkgraaf, Natasja Kensmil en Bas Kosters.

Gratis tentoonstelling op het ministerie

Ter gelegenheid van de uitreiking van de Johannes Vermeerprijs presenteert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een impressie van het werk van de prijswinnaar in de OCW-etalage. De tentoonstellingsruimte bevindt zich direct naast de ingang van het ministerie aan de Rijnstraat 50 te Den Haag en is vrij toegankelijk. De tentoonstelling is ontworpen door decorontwerper Ascon de Nijs en is te zien tot eind april 2026.