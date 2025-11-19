Groen licht voor 16 nieuwe Regio Deals

Alle 16 Regio Deals kunnen in principe aan de slag nu de 16 convenanten definitief zijn vastgesteld. Dat schrijft minister Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan de Tweede Kamer. De Regio Deals werden in februari geselecteerd, waarna de plannen samen met andere ministeries verder zijn uitgewerkt. De regio’s krijgen in deze zesde en laatste tranche Regio Deals een Rijksbijdrage van in totaal 244,3 miljoen euro. Daarnaast dragen de regio’s minimaal hetzelfde bedrag bij.

Samen met de regio’s bouwen Rijk en regio aan gemeenschapszin, bestaanszekerheid en leefbaarheid.



Minister Keijzer: “Met deze 16 nieuwe Regio Deals bouwen we verder aan sterke, krachtige regio’s, zodat alle mensen in Nederland, ongeacht de regio waar ze wonen, gelijke kansen hebben en fijn kunnen leven. De samenwerking tussen Rijk en regio is van vitaal belang, met de regionale opgaven als vertrekpunt – want elke regio is uniek en verdient een aanpak op maat.”

Stimulans voor regio

Een aantal van de 16 Regio Deals krijgt nu een tweede (II) of zelfs derde (III) vervolg. Voor deze gebieden en hun inwoners betekent dit opnieuw een stevige stimulans voor een toekomstbestendige regio. De 16 Regio Deals zijn: Barendrecht-Ridderkerk-Rotterdam, Bonaire, Eemsdelta, Noordoost-Fryslân II, Noord-Drenthe, Foodvalley II, Noordoost-Brabant II, Parkstad Limburg III, Rivierenland II, Sierteeltregio, Vitale Wijken II, Waarden van het Groene Hart, Waterland, Zuid-Hollandse Groeikernen, Zeeuws-Vlaanderen/ Zeeland en Zuid-Limburg II.

Concreet gaat het in de zesde tranche Regio Deals onder meer om het realiseren van nieuwe multifunctionele buitengebieden waar natuur, landbouw en recreatie samenkomen; plekken om te werken, te leren en te genieten (Foodvalley); het bundelen van scholen, sport en zorg onder één dak (Zeeuws-Vlaanderen/ Zeeland); oplossingen voor een toenemende zorgdruk door dubbele vergrijzing en vertrek van jongeren (Waterland en Noord-Drenthe); en het verbeteren van waterbeschikbaarheid, -kwaliteit en – veiligheid in Rivierenland.

Langjarige programma’s

Deze zesde en laatste tranche met 16 nieuwe Regio Deals, geeft inwoners en bedrijven opnieuw een stimulans voor een betere kwaliteit van leven, wonen en werken. De komende jaren zijn de Regio Deals van deze zesde en eerdere tranches nog volop in uitvoering. Regio en Rijk blijven intensief in gesprek om de deals te verbinden aan langjarige gebiedsgerichte programma’s, zoals de NOVEX-aanpak, het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid en het Nationaal Programma Vitale Regio’s, of aan eigen regionale agenda’s.

Daarnaast start in 2026 een onderzoek naar de lessen en succesfactoren uit zes tranches Regio Deals die ook in de toekomst van waarde kunnen zijn. Sinds 2018 bouwt het Rijk met een bedrag van in totaal 1,8 miljard euro en ruim 80 Regio Deals samen met de regio’s aan een samenleving waar mensen zich thuis voelen en klaar zijn voor de toekomst.