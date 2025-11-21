Benoeming lid WRR

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van Judi Mesman tot lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Zij is hoogleraar Maatschappelijke verantwoordelijkheid en impact aan de Universiteit Leiden. Die functie zal ze blijven vervullen naast haar WRR-lidmaatschap.

Mesman studeerde psychologie in Leiden en promoveerde in de kinderpsychiatrie in Rotterdam. Op de Universiteit Leiden, waar ze sinds 2009 hoogleraar is, vervulde ze verschillende functies. Zo was ze wetenschappelijke directeur van het instituut Pedagogische Wetenschappen en decaan van het Leiden University College.

Mesman is voor een eerste termijn benoemd tot het einde van de zittingsperiode van de huidige raad, die op 31 december 2027 afloopt. Met de komst van Mesman telt de raad negen leden.