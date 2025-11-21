Landelijke publieke omroep krijgt ruimte voor meer lineaire reclame

De landelijke publieke omroep krijgt meer ruimte voor het verwerven van reclame-inkomsten. De ministerraad heeft op voorstel van minister Moes van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ingestemd met een verhoging van de commerciële reclamezendtijd op traditionele televisiekanalen van 8 naar 10 procent. Ook roept hij op om de bestaande mogelijkheden beter te benutten. De reclame-inkomsten in de financiering van de landelijke publieke omroep kunnen daardoor met bijna 12 miljoen euro stijgen. Dat staat in een brief die vandaag naar de Tweede Kamer wordt verstuurd.

Dit besluit komt voort uit het amendement Bontenbal. De Tweede Kamer besloot met dat amendement om de rijksbijdrage aan de landelijke publieke omroep met 50 miljoen euro extra te verlagen. Tegelijkertijd wil de Kamer in hetzelfde amendement de Ster (de organisatie die reclame-ruimte verkoopt op de kanalen van de publieke omroep) ruimte bieden om meer reclame-inkomsten te genereren.

Impactanalyse meer reclame

Het ministerie van OCW heeft laten onderzoeken wat de gevolgen zijn van meer reclamemogelijkheden voor de Ster voor commerciële mediabedrijven. De uitkomsten van die analyse zijn eerder naar de Tweede Kamer gestuurd.

Om tegemoet te komen aan de wens uit het amendement om de reclamemogelijkheden te verruimen kiest de minister ervoor om de maximale toegestane hoeveelheid reclame op de lineaire kanalen van de landelijke publieke omroep te verhogen van 8 procent naar 10 procent. Daarmee kiest hij ervoor om een eerdere verlaging ongedaan te maken.

De minister neemt niet de stap om ook het bestaande verbod op commerciële reclameboodschappen bij online video terug te draaien. Volgens de impactanalyse groeit de deelmarkt voor online video, al is er onzekerheid over hoe sterk die groei zal zijn. Dat biedt mogelijkheden voor het genereren van extra reclame-inkomsten voor de Ster, maar daarbij zou de Ster op deze markt concurreren met commerciële Nederlandse spelers. Omdat de economische belangen groot zijn, wil de minister dit besluit niet nemen zonder mandaat van de Tweede Kamer of van een nieuw kabinet.

De minister vindt het ook ongewenst om reclame rondom kinderprogrammering weer toe te staan.

Minister Moes: “De publieke omroep mag voor nu maar beperkt meer reclame genereren, zodat Nederlandse commerciële partijen daar niet te veel nadeel van hebben. Met deze afspraken blijft er ruimte voor zowel Nederlandse publieke als private media. Een sterk en pluriform medialandschap bestaat uit beide. En dat leidt tot een aanbod dat zorgt voor verbinding en versterking van de Nederlandse taal en cultuur.’’

Bezuinigingen publieke omroep per 2027

Met de brief komt er ook duidelijkheid over het budget van de landelijke publieke omroep in 2027. Het budget van de landelijke publieke omroep wordt door de bezuinigingen op de rijksmediabijdrage en de extra reclame-inkomsten van 11,7 miljoen euro per 2027 vastgesteld op 844,7 miljoen euro. Dat betekent per saldo een bezuiniging voor de landelijke publieke omroep van bijna 140 miljoen euro. Het voorstel voor de wetswijziging om de rijksmediabijdrage naar beneden bij te stellen gaat begin 2026 naar de Tweede Kamer.