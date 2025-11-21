Nederland en Thailand ondertekenen nieuw belastingverdrag

De ministers van Buitenlandse Zaken van Nederland en Thailand hebben vrijdag 21 november een nieuw belastingverdrag ondertekend. Met het vernieuwde verdrag worden maatregelen genomen tegen belastingontwijking en wordt de inhoud van het verdrag gemoderniseerd. Ook krijgt Nederland het recht om belasting te heffen op pensioeninkomsten van Nederlanders die wonen in Thailand. Het verdrag wordt ter advies aan de Raad van State voorgelegd, waarna deze ter goedkeuring naar het parlement gaat.

Het huidige belastingverdrag met Thailand dateert uit 1975 en is toe aan vernieuwing. Met het vernieuwde verdrag wordt het makkelijker om fiscale informatie uit te wisselen, waardoor de belastingdiensten de benodigde informatie krijgen om effectief te controleren. Daarnaast zijn concrete maatregelen genomen tegen belastingontwijking. Zo trekken de landen samen op tegen constructies en misbruik van verdragen.

Pensioeninkomsten

Thailand is een populair emigratieland voor Nederlanders, met name voor gepensioneerden. Bij het ingaan van het nieuwe verdrag komt het recht op heffing over pensioeninkomsten weer bij Nederland te liggen. Dit betekent dat Nederlandse pensioenen van Nederlanders die wonen in Thailand volgens de Nederlandse regels worden belast.

Vervolg

Nu het nieuwe belastingverdrag door beide landen ondertekend is, wordt het ter advies aan de Raad van State voorgelegd. Vervolgens wordt het verdrag ter goedkeuring naar het parlement gestuurd. Voordat het nieuwe verdrag in werking treedt, moet ook in Thailand de goedkeuringsprocedure worden doorlopen.