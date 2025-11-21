Vuilstortplaats Selibon Lagun eind 2028 dicht

De vuilstortplaats Selibon Lagun op Bonaire moet al eind 2028 definitief dicht en het Bestuurscollege van Bonaire stelt in 2025 en 2026 voldoende geld beschikbaar voor een gezonde bedrijfsvoering. Om de meest urgente risico’s voor volksgezondheid, natuur en milieu aan te pakken, gaat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Bonaire ondersteunen.

Deze afspraken staan in een vandaag ondertekende overeenkomst tussen het Bestuurscollege van Bonaire en de Staatssecretaris Eddie van Marum van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bonaire en Nederland werken op deze manier samen aan een beter en gezonder afvalverwerkingsketen.

De problemen bij de vuilstortplaats Selibon Lagun zijn de afgelopen tientallen jaren ontstaan. Het oplossen van de situatie bij Selibon vraagt daarom om een grote inspanning van alle partijen. Het meest recente rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) laat zien dat de situatie nog steeds zorgwekkend en complex is. ILT stelt vast dat toezicht en handhaving aangescherpt moeten worden. Het bestuurscollege wordt hierin ondersteund door Omgevingsdienst Nederland. Via een tijdelijke omheining of cameratoezicht, wordt voorkomen dat onbevoegden het terrein op kunnen. Op termijn zal een permanente omheining om het terrein komen.

Er wordt een nieuw stortvak ingericht dat voldoet aan de geldende milieunormen. Het kabinet streeft er naar op korte termijn een bijdrage te leveren aan de eerste maatregelen bij de stortplaats. Om Selibon in staat te stellen het werk goed uit te voeren, trekt het bestuurscollege dit en volgend jaar geld uit voor de aanschaf van afdekmateriaal, stortplaatsmachines en inzameltrucks. In totaal gaat het om € 6,1 miljoen. Daarnaast stelt het bestuurscollege voor 1 januari 2027, kostendekkende tarieven vast voor de afvalinzameling en afvalverwerking voor bedrijven en particulieren. Uiterlijk 1 januari 2026 komt het bestuurscollege met een plan waarin alle aanbevelingen uit het laatste ILT-rapport zijn verwerkt.

Naast de kortetermijnmaatregelen om de meest urgente problemen op te lossen, zijn ook afspraken gemaakt voor verbeteringen voor de lange termijn. Er wordt gewerkt aan een langetermijnperspectief voor afvalverwerking op Bonaire. Onderdeel hiervan is het zoeken naar een alternatieve locatie en vervroegde sluiting van Selibon Lagun; uiterlijk per 1 december 2028 in plaats van 2030. Het bestuurscollege besluit uiterlijk 1 juli 2026 over een alternatieve locatie voor afvalverwerking en de maatregelen die daarvoor nodig zijn.

Gedeputeerde Clark Abraham was de ondertekenaar namens Bonaire: “Met de vervroegde sluiting van de vuilstortplaats, komen we tegemoet aan een grote wens van bewoners van Lagun. Ik ben blij dat we met deze afspraken zowel het welzijn van omwonenden en werknemers van Selibon Lagun, de fysieke leefomgeving en de inwoners van Bonaire, binnen afzienbare tijd kunnen verbeteren. Het is ook goed dat het kabinet achter de aanbevelingen van onder meer de Raad voor de Leefomgeving staat, dat er op structurele basis financiering nodig is voor investeringen en onderhoud van de eilandelijke infrastructuur.”

Staatssecretaris BZK Eddie van Marum: “We hebben stevige afspraken kunnen maken over de toekomst van de afvalstort op Bonaire. Ik ben het bestuurscollege erkentelijk voor het feit dat zij verantwoordelijkheid nemen voor een complex probleem dat in de afgelopen tientallen jaren is ontstaan. Het bestuurscollege werkt op deze manier aan zichtbare en merkbare resultaten voor inwoners van Bonaire. “