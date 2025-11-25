Indexering inkomensgrenzen voor woningcorporaties, maximale huurprijsgrenzen en huurtoeslagparameters per 2026

De jaarlijkse indexaties voor woningtoewijzing, passend toewijzen en verkoop zijn bekend. Woningcorporaties gebruiken deze gegevens om te bepalen wie in welke woning mag wonen. De maximale huurprijsgrenzen geven aan welke huur maximaal gevraagd mag worden bij een bepaald aantal punten.

Ook worden de inkomens- en huurgrenzen voor de huurtoeslag 2026 bekendgemaakt. Met deze informatie kan het recht op huurtoeslag en de hoogte daarvan worden berekend. Per 2026 wordt de huurtoeslag vereenvoudigd. Een grotere groep huurders komt in aanmerking voor huurtoeslag door het vervallen van de maximum huurgrenzen als voorwaarde voor de huurtoeslag. Lees hier over de wijzigingen.

Woningtoewijzing

Woningcorporaties moeten zich bij het toewijzen van hun sociale huurwoningen (DAEB-woningen) houden aan een aantal regels, waaronder de maximale inkomensgrens. Deze inkomensgrenzen worden jaarlijks geïndexeerd. Per 1 januari 2026 gelden de volgende grenzen:

€ 51.537 voor eenpersoonshuishoudens;

€ 56.910 voor meerpersoonshuishoudens.

Huurgrens voor DAEB-woningtoewijzing

€ 932,93

Passend toewijzen: inkomensgrenzen

Woningcorporaties moeten volgens de Woningwet en het BTIV jaarlijks bij de woningtoewijzing aan 95% van de woningzoekenden met een laag inkomen passend toewijzen. Zo zorgen ze ervoor dat een huurder een huurwoning huurt die past bij zijn inkomen.

Voor 2026 gelden de volgende inkomensgrenzen voor het passend toewijzen:

Inkomensgrenzen voor passend toewijzen Type huishouden Inkomensgrens

passend toewijzen 2026 Eenpersoonshuishouden € 29.400 Meerpersoonshuishouden € 39.925 Eenpersoonouderenhuishouden € 28.775 Meerpersoonouderenhuishouden € 38.650

Passend toewijzen: huurgrenzen

Bij passend toewijzen geldt ook dat een woning wordt toegewezen met een huurprijs die niet hoger is dan de aftoppingsgrens voor de huurtoeslag die voor het huishouden van toepassing is. Dat leidt voor 2026 tot de volgende huurgrenzen:

Huurgrenzen voor passend toewijzen Grootte huishouden Huurgrens passend toewijzen 2026 1 en 2 personen € 713,02 3 of meer personen € 764,14

Indexeringspercentages

De indexeringspercentages i1 en i2 zijn bekend. Deze percentages worden gebruikt om inkomens uit voorgaande jaren te indexeren naar het niveau van 2026. De percentages zijn:

index T-1: 1,0376;

index T-2: 1,0805.

Maximale huurprijsgrenzen

De maximale huurprijsgrenzen geven aan welke huur maximaal gevraagd mag worden bij een bepaald aantal punten. De grenzen van 1 januari 2025 worden per 1 januari 2026 aangepast aan de inflatie van juli 2024 tot juli 2025. Die bedraagt 3,65%. De bedragen worden naar boven afgerond op de dichtstbijzijnde cent.

Bekijk in pdf en Excel:

Bovengrens sociale huur 2026

De bovengrens voor sociale huurwoningen ligt bij 143 punten. Na de indexering per 1 januari 2026 bedraagt de bovengrens voor sociale huurwoningen € 932,93.

Bovengrens middenhuur/liberalisatiegrens 2026

Sinds 1 juli 2024 is de huurprijs in het middensegment wettelijk gereguleerd. De regels hiervoor staan in de Wet betaalbare huur. De bovengrens van het middensegment, tevens de liberalisatiegrens voor zelfstandige woningen, is gelijk aan de maximale huurprijsgrens bij 186 punten. Dit betekent dat de bovengrens van het middensegment (liberalisatiegrens) in 2026 € 1.228,07 per maand is. Huurcontracten die op of na 1 januari 2026 beginnen, vallen onder gereguleerde middenhuur als ze:

een huurprijs hebben die hoger is dan € 932,93 en tenminste 144 WWS-punten;

en maximaal 186 punten hebben en/of een huur die niet hoger is dan € 1.228,07.

Historische liberalisatiegrenzen

De beginhuurprijs bepaalt of een huurcontract geliberaliseerd is; niet de huidige huurprijs. De beginhuurprijs is de huurprijs die op de ingangsdatum van het huurcontract geldt. Als de beginhuur hoger is dan de toen geldende liberalisatiegrens, valt het contract onder de vrije sector.

Bekijk hier de lijst met huurliberalisatiegrenzen van 1989 tot 2027.

Inkomensgrenzen middeninkomens

Er is ook een inkomensgrens voor huishoudens met een middeninkomen vastgesteld. De grens is vastgelegd in artikel 10 van de Huisvestingswet. De volgende inkomensgrenzen gelden per 1 januari 2026:

€ 70.149 voor eenpersoonshuishoudens;

€ 93.531 voor meerpersoonshuishoudens.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Verhuurders mogen huurders met een hoger inkomen in een sociale huurwoning (laag segment) een hogere huurverhoging voorstellen. Voor huurders met een hoger middeninkomen geldt een verhoging van € 50 per maand. Voor huurders met een hoog inkomen geldt een verhoging van € 100 euro per maand. De inkomenscategorieën worden per 1 januari 2026 geïndexeerd:

Inkomenscategorieën per 1 januari 2026 Hoge middeninkomens Hoge inkomens Eenpersoonshuishoudens € 59.504 - € 70.149 Hoger dan € 70.149 Meerpersoonshuishoudens € 68.858 - € 93.531 Hoger dan € 93.531

Inkomensgrens verkoopregels woningcorporaties

De inkomensgrens voor de verkoop onder voorwaarden van een woning door een toegelaten instelling aan een natuurlijke persoon wordt eveneens geïndexeerd. De maximale inkomensgrens wordt € 57.500 in 2026. Volgens artikel 23 van het BTIV geldt dat voor degene die een woongelegenheid van een woningcorporatie wenst te kopen met een korting van 10% tot maximaal 25% geen waardedeling hoeft te worden overeengekomen als het huishoudinkomen niet hoger is dan deze grens. Hierbij geldt de korting op de waarde vrij van huur en gebruik.

Huurtoeslagparameters

Voor een overzicht van de parameters zie onderstaande tabel.

Overzicht huurtoeslagparameters Huishoudtype Eenpersoons Meerpersoons Index Inkomensparameters Inkomensgrens min. eigen bijdrage € 23.425 € 31.500 Voordeel sparen en beleggen € 5516 € 5516 1,0365 CPI Gezamenlijk toetsingsinkomen € 60.525 € 60.525 1,0365 CPI Huurparameters Minimum normhuur € 250,67 € 248,86 1,044 HO Verhoging normhuur -€ 48,15 -€ 48,15 Minimum basishuur € 202,52 € 200,71 Huurgrenzen en toeslagpercentage's Huurgrens € 932,93 1,0365 CPI Aftoppingsgrens laag € 713,02 1,0440 HO Aftoppingsgrens hoog € 764,14 1,0440 HO Kwaliteitskortingsgrens € 498,20 1,0440 HO Toeslagpercentage t/m kwaliteitskortingsgrens 100% Toeslagpercentage kwaliteitskortings- t/m aftoppingsgrens 65% Toeslagpercentage boven aftoppingsgrens 40%

Definitieve vaststelling en Staatscourant

De huurprijs- en inkomensgrenzen worden nog officieel vastgesteld en in de Staatscourant gepubliceerd. Dit gebeurt voor het einde van het jaar 2025.