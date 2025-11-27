Meer tijd voor actie met nieuwe radars voor dronedetectie

Defensie koopt 100 radars die vroegtijdig waarschuwen voor naderende drones. De eerste exemplaren worden morgen al geleverd. De systemen zijn in staat om drones te onderscheiden van vogels en andere bewegende objecten. Defensie en het Nederlandse bedrijf Robin Radar bekrachtigden dit vandaag met handtekeningen.

Vergroot afbeelding Beeld: © Ministerie van Defensie De radars geven de krijgsmacht meer tijd om tot actie over te gaan. Defensiebreed zetten verschillende eenheden de radar in. Verder worden ze verspreid over luchtmachtbases en andere kritieke infrastructuur.

Incidenten

Vanwege de urgentie maken zowel Defensie als Robin Radar zich hard voor een zo snel mogelijke levering. Dat heeft te maken met incidenten waarbij drones zijn gesignaleerd boven de vliegbases Volkel en Eindhoven.

De 100 radars komen niet allemaal tegelijk. Morgen worden de eerste overgedragen en naar verwachting zijn alle radars in 2026 geleverd. De bijbehorende voertuigen komen begin volgend jaar.