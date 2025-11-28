Nederland herkozen in bestuur van Internationale Maritieme Organisatie

Het Koninkrijk der Nederlanden is opnieuw gekozen in de raad van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). De Raad is het ‘dagelijks bestuur’ van deze maritieme VN-organisatie en bestaat uit 40 van de 176 lidstaten. De Raad wordt elke twee jaar gekozen.

Nederland is sinds 1959 vrijwel onafgebroken lid van de Raad. Met de herverkiezing kan ons land ook de komende twee jaar mee bepalen hoe de IMO de grote uitdagingen voor de maritieme sector oppakt.

Die uitdagingen zijn er zeker. De scheepvaart heeft een grote opgave als het gaat om verduurzaming, en dat is een transitie die de sector niet alleen kan regelen. Alleen door internationaal samen te werken kan de sector de overgang naar een schone, duurzame scheepvaart aanpakken.

Veiligheid is een ander punt van zorg. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is een schaduwvloot ontstaan die gesanctioneerde Russische olie over de wereld vervoert. Dit gebeurt doorgaans in oude, onveilige en onverzekerde schepen. De laatste tijd zien we steeds vaker dat die schepen onder een valse vlag varen, waaronder vlaggen van andere landen in het koninkrijk.

Deze schepen vormen een gevaar voor de veiligheid op zee, en de kwetsbare maritieme natuur. In internationaal verband werken we al jaren aan het aanpakken van deze praktijk, maar dat werk is nooit klaar.