Nederlandse militairen en luchtverdediging beschermen militair knooppunt in Polen

Nederland beschermt met 2 Patriot-luchtafweersystemen, NASAMS, counter-drone systemen en 300 militairen het logisitiek knooppunt voor steun aan Oekraïne. Dit is onderdeel van NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU). Vanuit dit knooppunt in Polen gaat militair materieel van NAVO-landen naar Oekraïne. Nederland beveiligt dit tot en met 1 juni 2026.

Minister Brekelmans: ‘’Nederland levert geavanceerde capaciteiten voor gelaagde luchtverdediging. Zo beschermen we de logistieke aanvoer naar Oekraïne, verdedigen we de oostflank van de NAVO, en verhogen we ook onze eigen geoefendheid. Het is immers één van de eerste keren dat we deze combinatie van systemen gelijktijdig inzetten. We laten Rusland zien dat het geen zin heeft om dit knooppunt aan te vallen. Dit versterkt de veiligheid van Polen, Oekraïne, de NAVO én Nederland.“

De Nederlandse bijdrage zet in op een geïntegreerde eenheid van 3 verschillende capaciteiten. Naast beide Patriots gaat het om een NASAMS-luchtafweersysteem en anti-dronesystemen. Hiermee levert Nederland samen met partners gelaagde luchtverdediging. Die wordt ingezet tegen eventuele dreigingen van ballistische raketten, kruisvluchtwapens, straaljagers, helikopters en drones.

Diverse NAVO-landen rouleren bij de bescherming van het logistieke centrum. Vóór Nederland kwam Duitsland in actie, met een deel van bovengenoemde luchtverdedigingscapaciteiten. De NAVO moet nog bepalen welk land na 1 juni 2026 aan de beurt is.

NSATU coördineert en faciliteert het trainen van Oekraïense militairen en levert militaire steun aan het land. Het door NAVO-landen aan Oekraïne geschonken militaire materieel moet veilig de plek van bestemming bereiken. De Nederlandse luchtverdediging stelt NSATU in staat om deze logistieke activiteiten veilig uit te voeren.

Inzet F-35's

Eerder beschermde Nederland het Poolse luchtruim met de inzet van F35-gevechtsvliegtuigen. Dit F35-detachement zwaait nu af. Samen met Noorse collega’s heeft Nederland het NAVO-luchtruim van 1 september 2025 tot en met 1 december 2025 bewaakt. Deze inzet was ook bedoeld om Rusland af te schrikken en militair materieel dat naar Oekraïne gaat te beschermen.