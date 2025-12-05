Benoeming raadsleden van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie

Manfred Aben en André Postema worden lid van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voordracht van minister Moes van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister Karremans van Economische Zaken. Hun benoeming, die ingaat op 1 januari 2026, is voor een periode van vier jaar.

Manfred Aben is informaticus. Hij promoveerde in 1995 op een proefschrift over kunstmatige intelligentie en bekleedde daarna diverse R&D-functies bij Unilever in binnen- en buitenland en bestuurlijke en toezichthoudende functies bij Topsector Agri &Food, de Stichting Toekomst der Techniek en de technische commissie van VNO-NCW. Momenteel is Aben onder meer commissaris van Unilever Nederland Holding.

André Postema is historicus en econoom. Hij startte zijn loopbaan in de ontwikkelingssamenwerking, het bankwezen en de consultancy en werd daarna bestuurder in onderwijs en zorg, onder meer bij het Martini Ziekenhuis en de Universiteit Maastricht. Hij is momenteel voorzitter van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool en zat acht jaar in de Eerste Kamer voor de Partij van de Arbeid. Voor de AWTI zal hij praktijkgericht onderzoek als bijzonder aandachtsgebied voor zijn rekening nemen.

De raad bestaat uit tien deskundigen uit de wetenschappelijke wereld en het bedrijfsleven. Zij zijn op persoonlijke titel lid van de AWTI. De adviezen van de AWTI zijn strategisch en internationaal gericht: ze kijken naar fundamentele vraagstukken, richten zich op de langere termijn en bezien ook de situatie in andere landen.

Aan de hand van de AWTI-adviezen kunnen regering en parlement hun beleid op het terrein van wetenschap, technologie en innovatie verder verbeteren of aanpassen. Op deze manier beoogt de AWTI bij te dragen aan het versterken van de innovatieve, wetenschappelijke en technologische kracht van mensen, bedrijven en kennisinstellingen in Nederland.