Dag van de Volkshuisvesting: perspectief bieden voor woningzoekenden

De Nederlandse woningmarkt staat voor grote uitdagingen, maar ook voor zichtbare vooruitgang. Dat werd vandaag duidelijk tijdens de Dag van de Volkshuisvesting, waar beleidsmakers, woningcorporaties, marktpartijen en bewonersvertegenwoordigers bijeen kwamen om de balans op te maken.

Staat van de Volkshuisvesting

De bijeenkomst begon met de presentatie van de Staat van de Volkshuisvesting 2025. In 2025 komen er naar verwachting 77.600 woningen bij, na de 82.400 woningen uit 2024. De eerder voorspelde bouwdip voor deze jaren is hiermee terug te zien in de cijfers. Door betere economische omstandigheden zal de woningbouw de komende jaren weer aantrekken. Het doel van 100.000 nieuwe woningen per jaar komt zo in zicht. Verder blijkt onder meer dat steeds minder huurders een te hoge huur ten opzichte van het inkomen hebben. En dat de verduurzaming van woningen, gebouwen en gebieden in Nederland verder op gang is gekomen. Bijvoorbeeld omdat er meer aardgasvrije woningen zijn en minder woningen met de slechte energie-labels E, F en G.

Intensieve samenwerking Woontop-partners

Vandaag was ook het bestuurlijk overleg van de nationale Woontoppartners - het Rijk, provincies, gemeenten, corporaties, marktpartijen en maatschappelijke organisaties. Sinds de Woontop van 2024 zijn tastbare resultaten geboekt. Zo maken overeenkomsten tussen markt en gemeente in Stougjeswijk en een bestuurlijk akkoord in Lisserbroek de bouw van 5.000 woningen mogelijk. Ook is in de regio Midden-Holland 208 miljoen euro toegezegd, wat de bouw van 14.000 woningen mogelijk maakt - waarvan 8.000 in Cortelande (Zuidplas). Landelijk is daarnaast in totaal 3,4 miljard euro vrijgemaakt voor woningbouw, bereikbaarheid en gebiedsmaatregelen, goed voor circa 273.000 woningen.

Daarnaast wordt gewerkt aan 50.000 betaalbare woningen in NPLV -gebieden (tussen 2024 en 2029), komt er vanaf 2026 een Rijksbijdrage van 7.000 euro per betaalbare woning via de Realisatiestimulans, en worden met het programma STOER overbodige regels geschrapt om bijvoorbeeld vergunningprocedures te versnellen. En de samenwerking met de Woontoppartners houdt niet op. Integendeel. Zo start er in januari een groep professionals die worden opgeleid in de methodiek van parallel plannen en komt er in maart een inspiratiegids uit over hoe je als gemeente, corporatie of ontwikkelaar de stem van woningzoekenden kan betrekken bij de woningbouwplannen op lokaal niveau.

Vooruitgang én knelpunten

Ondanks deze positieve ontwikkelingen blijven er structurele knelpunten over voor de Woontoppartners. Gemeenten kampen met beperkte capaciteit bij vergunningverlening, bezwaarprocedures duren te lang, de financiële haalbaarheid van projecten is een punt van zorg en ook het investeringsklimaat voor middenhuur en de nodige modernisering van de bouwregelgeving vragen blijvende aandacht. Daarnaast beïnvloeden dossiers als stikstof, netcongestie, ruimte, bodem en water de voortgang.

De Woontoppartijen hebben afgesproken om zich de komende periode vooral extra te richten op het instellen van regionale versnellingstafels waar die nog ontbreken, beter benutten van bestaande panden, standaardisatie van regels en stabiel beleid om tempo te houden in de bouwopgave.

Flinke uitdagingen

De Dag van de Volkshuisvesting bood ook ruimte om nieuwe afspraken en ondertekeningen te vieren.

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Mona Keijzer sloot de dag: “Vandaag heb ik weer goede nieuwe mogelijkheden gezien en besproken om onze woningzoekenden sneller aan woonruimte te helpen: denk aan splitsen, woningdelen. We moeten de ruimtes dus beter benutten die nu al bestaan. De woningbouwopgave vraagt daarnaast om een lange adem en blijvende samenwerking. Het Rijk, medeoverheden, corporaties, marktpartijen en organisaties in de bouw- en ontwikkelingssector hebben de handen al stevig ineengeslagen om 100.000 woningen per jaar te realiseren. Maar we zijn er nog niet, het leven van de woningzoekende staat vaak nog vaak in de pauzestand. Samen met onze partners zetten we ons daarom iedere dag in, om snel meer perspectief te bieden voor de vele woningzoekenden in Nederland. Maar het is nog een lange weg te gaan voordat alle uitdagingen in de woningmarkt zijn opgelost.”