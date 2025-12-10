Nieuwe regels voor snelle gehandicaptenvoertuigen

Gehandicaptenvoertuigen moeten veiliger en ze moeten op de juiste manier worden gebruikt. Daarom kondigt minister Robert Tieman (Infrastructuur en Waterstaat) nieuwe regels aan voor deze voertuigen. Het ministerie gaat onderscheid maken tussen voertuigen die sneller en langzamer rijden dan 20 km/u.

Sneller dan 20 km/u

Gehandicaptenvoertuigen die sneller rijden dan 20 km/u, moeten in de toekomst landelijk worden gekeurd. Op dit moment wordt met de RDW gekeken hoe die goedkeuring eruit moet gaan zien. Onder deze “snelle” categorie vallen Canta-achtige voertuigen, die lijken op kleine auto’s.



Nu is er voor geen enkel gehandicaptenvoertuig een (type)goedkeuring nodig, terwijl sommige lijken op bijvoorbeeld brommobielen – waarvoor wél een Europese typegoedkeuring geldt. Een verplichte nationale keuring zorgt niet alleen voor veiligere gehandicaptenvoertuigen, het zorgt ook voor een gelijker speelveld.



Het ministerie verkent nog of er meer regels moeten komen voor deze snellere categorie. Op dit moment kopen sommige mensen gehandicaptenvoertuigen, alleen omdat deze veel gebruiksvoordelen geven. Denk bijvoorbeeld aan parkeren op de stoep of het rijden zonder rijbewijs.

Langzamer dan 20 km/u

Voor de gehandicaptenvoertuigen die langzamer rijden dan 20 km/u, blijft de toelating hetzelfde: de fabrikant is zelf verantwoordelijk voor de technische veiligheid van het voertuig en moet zelf beoordelen of deze veilig de weg op kan. De meeste gehandicaptenvoertuigen in deze langzamere categorie zijn scootmobielen.



Minister Tieman: “Gehandicaptenvoertuigen zijn voor hun gebruikers essentieel in het dagelijks leven. Sommige mensen kunnen zonder deze voertuigen helemaal niet meer naar buiten. Ik vind het dan ook belangrijk dat we als Rijk de drempel voor toelating laag houden, tegelijkertijd zie ik ook dat er relatief veel slachtoffers vallen met deze voertuigen. Juist daarom is het cruciaal om goed te kijken naar de voorwaarden: niet meer regels dan noodzakelijk, maar wel voldoende om de veiligheid te waarborgen.”



In de zomer van 2026 wordt meer bekend over de aanvullende regels voor de “snelle” categorie gehandicaptenvoertuigen. Wanneer het beleid verder is uitgewerkt, zal het ministerie aan de slag gaan met wetgeving.