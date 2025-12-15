Maximale huurverhoging 2026 in sociale sector 4,1%, middenhuur 6,1% en vrije sector 4,4%

Huurders in de sociale huursector mogen vanaf 1 juli 2026 maximaal 4,1 procent huurverhoging krijgen. In de middenhuur ligt dit maximum vanaf 1 januari 2026 op 6,1 procent en in de vrije sector op 4,4 procent. De maximale huurverhoging wordt elk jaar bepaald op basis van inflatie- of CAO-loonontwikkeling. Voor sociale huur, middenhuur en vrije sector gelden verschillende regels. Daarom mag de huur per type woning anders stijgen. Doel van het jaarlijkse maximum is om wonen in iedere sector betaalbaar te houden. Daarnaast moeten verhuurders kunnen blijven investeren in nieuwbouw en onderhoud van woningen.





Sociale huur: 4,1%

In de sociale sector gaat de huurverhoging in per 1 juli 2026. Tot 1 juli geldt het maximum van 5% dat voor 2025 gold. De maximale huurverhoging wordt vanaf 1 juli 2026 berekend op basis van de inflatie van de afgelopen drie jaar. Het gemiddelde daarvan wordt gebruikt. Daar komt 0,5% bovenop. Van december 2022 tot december 2025 was de gemiddelde inflatie 3,6%. Per 1 juli 2026 komt de maximale jaarlijkse huurverhoging daarom uit op 4,1%. Dit maximum geldt tot 1 juli 2027.

De maximale verhoging geldt ook voor kamers, woonwagens en standplaatsen. Aan huurders van woningen met een huurprijs onder de € 350 mag een huurverhoging worden gerekend van maximaal € 25 in plaats van het maximale percentage huurverhoging. Voor huurders met een hoger inkomen mag een huurverhoging van maximaal € 50 of € 100 gevraagd worden, afhankelijk van het inkomen. Dit komt dan in plaats van het maximale percentage huurverhoging.

De aangepaste regels worden vastgelegd bij wet. Doel is om de huurstijging in de sociale sector beter voorspelbaar te maken en minder te laten variëren per jaar. Huurders weten zo beter waar ze aan toe zijn en corporaties hebben stabielere inkomsten. Daardoor blijft wonen betaalbaar en kunnen corporaties blijven investeren in nieuwbouw en het verbeteren van woningen.

Middenhuur: 6,1%

In de middenhuursector stijgt de huur volgens de wet met maximaal de CAO-loonontwikkeling plus 1%. Omdat de lonen dit jaar harder zijn gestegen dan de inflatie, mag de huur in het middensegment meer omhoog dan in de vrije sector. Van december 2024 tot december 2025 was de cao-loonontwikkeling 5,1%. Verhuurders mogen 1% optellen bij dit percentage. Daarom is de maximale huurverhoging in 2026 6,1%.

Vrije sector: 4,4%

In de vrije sector bepaalt de wet dat de huur mag stijgen op basis van de inflatie of de CAO-loonontwikkeling. Het laagste van die twee percentages wordt gebruikt, en daar mag de verhuurder 1% bij optellen. Van december 2024 tot december 2025 was de gemiddelde inflatie met 3,4% lager dan de loonontwikkeling van 5,1% . Met de extra 1% erbij komt de maximale huurverhoging uit op 4,4%. Deze maximale verhoging geldt voor alle zelfstandige woningen in de vrije sector, zoals eengezinswoningen, studio’s en appartementen, en ook voor ligplaatsen van woonboten.

Lagere huurverhoging mogelijk

De bovenstaande percentages zijn maximumpercentages. Huurders kunnen geen hogere huurverhoging krijgen, wel een lagere of dezelfde huurprijs houden. In het sociale huursegment doet de verhuurder een huurverhogingsvoorstel. Dit voorstel kan ook lager zijn dan het maximum. Hoeveel de huurverhoging is die een huurder van een middenhuur- of vrije sectorwoning daadwerkelijk gaat betalen, hangt af van het huurcontract. Soms is daar een lagere verhoging afgesproken. In dat geval geldt dat lagere percentage. Staat er een hogere verhoging in het contract? Dan mag de huur nooit meer stijgen dan het maximaal toegestane jaarpercentage. Dit geldt ook als eerder een hogere verhoging is afgesproken, bijvoorbeeld door verduurzaming van de woning. Verder mag een huurverhoging maximaal één keer per jaar worden doorgevoerd.

Definitieve vaststelling en Staatscourant

De maximale huurverhoging in het sociale huursegment wordt nog officieel vastgesteld en later deze maand in de Staatscourant gepubliceerd.