Ouderenzorgakkoord door alle partijen ondertekend: zorg beschikbaar nu en in de toekomst

Sociaal Werk Nederland, V&VN en de VNG hebben het Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg (HLO) ondertekend. Toen het akkoord in juli werd bekrachtigd, steunden zij de richting van het akkoord en het samenhangende pakket aan inhoudelijke en financiële afspraken al wel, maar gaven zij aan te willen tekenen in combinatie met het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA). In de twee akkoorden staan afspraken die elkaar aanvullen en versterken.

Druk op ouderenzorg verminderen

Ouderen moeten kunnen rekenen op ondersteuning en zorg die voor hen klaar staat als zij dat nodig hebben. Dit staat echter onder druk. Door de vergrijzing verdubbelt de zorgvraag, maar het aantal zorgverleners groeit onvoldoende mee. Met de afspraken in het HLO zetten de partijen er gezamenlijk op in om deze druk te verminderen. Bijvoorbeeld door het aantal zorguren dat in verpleeghuizen naar administratie gaat terug te dringen. Ook moeten de afspraken ouderen ondersteunen om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen, door het versterken van zelfstandigheid van ouderen (reablement) en extra ondersteuning van mantelzorgers. En als thuis wonen niet meer gaat, moet een plek in het verpleeghuis beschikbaar zijn.

Betrokken organisaties

Er hebben 16 partijen actief hebben deelgenomen aan de realisatie van het HLO (ActiZ, Seniorencoalitie, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Verenso, Zorgthuisnl, LOC, Patiëntenfederatie Nederland, Sociaal Werk Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorginstituut Nederland (ZIN),Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), CIZ, het CAK en VWS).

Op 10 juli 2025 werd het akkoord al getekend door een groot deel van de betrokken organisaties. Na de totstandkoming van het AZWA hebben nu ook Sociaal Werk Nederland, V&VN en de VNG, het HLO ondertekend. Daarnaast is Team Overheid (de Nederlandse Zorgautoriteit, het Zorginstituut Nederland, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het CIZ en het CAK) nauw bij de uitvoering betrokken.

Aanvullend Zorg & Welzijnsakkoord

Het HLO en het AZWA sluiten op elkaar aan en versterken elkaar. Voor de hele zorg wordt ingezet op het terugdringen van administratieve lasten en het verminderen van het personeelstekort in de zorg. Ouderen worden extra ondersteund door de versterking van voorzieningen in de buurt, bijvoorbeeld voor mensen met (beginnende) dementie. Ook wordt de toegang tot palliatieve zorg verbeterd.