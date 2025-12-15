Tussenstap aanpak regeldruk: kabinet schrapt en vereenvoudigt 218 regels voor ondernemers

Nederland is een regeldicht land. Veel regels zijn goed bedoeld: ze beschermen mensen, zorgen voor veiligheid en maken eerlijke concurrentie mogelijk. Maar in de praktijk zorgen de hoeveelheid regels, het papierwerk en tegenstrijdige verplichtingen ervoor dat ondernemen onnodig moeilijk wordt. Daarom is het kabinet, op voorstel van minister Karremans van Economische Zaken, in actie gekomen. Het doel: vóór de zomer van 2026 de regeldruk van 500 regels aanpakken. Inmiddels zijn de eerste 218 regels in beeld gebracht die worden geschrapt of vereenvoudigd, of al zijn aangepakt. Dat heeft Karremans vandaag bekendgemaakt op de OndernemersTop in Amersfoort.

Minister Karremans: “De reflex van de overheid is om risico’s weg te managen met regels, vaak tot ver achter de komma. Voor veel ondernemers vergaat daardoor de lust om te ondernemen. Dat verstikt ons ondernemingsklimaat en daarmee ons verdienvermogen. Daarom is snoeien in de regeldruk hoognodig.”

Sinds september hebben ministeries regels in kaart gebracht die ondernemers onnodig belasten. Daarbij is gebruikgemaakt van input van ondernemers en brancheorganisaties, onderzoeken bij MKB-indicatorbedrijven in 9 sectoren, signalen van het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) en evaluaties van bestaande wet- en regelgeving. Deze aanpak heeft geleid tot een lijst van 218 regels die nu daadwerkelijk worden aangepakt door de verantwoordelijke ministeries.

Voorbeelden daarvan zijn:

Geen jaarlijkse mobiliteitsrapportage meer voor bedrijven tot 250 medewerkers (IenW)

Kleinere en middelgrote bedrijven hoeven niet langer bij te houden en te rapporteren hoe werknemers reizen. Hierdoor vervalt een jaarlijkse rapportageplicht en bijbehorende administratie.

Vrijstelling van de tachograafplicht voor lichte elektrische bedrijfsvoertuigen (IenW)

Ondernemers die met elektrische bestel- en kleine vrachtwagens rijden, hoeven geen aparte apparatuur meer te installeren en arbeids- en rusttijden handmatig bij te houden. Dat bespaart kosten, controleverplichtingen en tijd.

Minder verplichte vragenlijsten van het CBS voor bedrijven (EZ)

Ondernemers hoeven minder vaak en minder uitgebreid statistische formulieren in te vullen. Dat scheelt tijd, papierwerk en administratieve kosten.

Eerst een waarschuwing bij te late ziek- of herstelmeldingen bij het UWV (SZW)

Werkgevers krijgen niet direct een boete als ze een ziekmelding per ongeluk te laat doen bij het UWV. Dat vermindert het risico op hoge kosten en scheelt bezwaarprocedures en juridisch werk.

Bedrijfsartsadvies wordt leidend bij UWV-toets voor re-integratie (SZW)

Werkgevers kunnen voortaan vertrouwen op het oordeel van de bedrijfsarts, zonder angst dat het UWV daar later van afwijkt. Dat verkleint de kans op extra verplichtingen en langdurige, kostbare procedures.

Europese regels actief aangepakt

Een deel van de regeldruk komt voort uit Europese regelgeving. Nederland heeft zich aangesloten bij de vereenvoudigingsaanpak van de Europese Commissie en doet in dat kader ook zelf voorstellen om bestaande regelgeving eenvoudiger en werkbaarder te maken.

Daarnaast werkt het kabinet nauw samen met ondernemers- en uitvoeringsorganisaties om regels werkbaarder te maken. Een voorbeeld hiervan is de gezamenlijke aanpak rond anti-witwasregels, waarbij overheid, toezichthouders en het bedrijfsleven samenwerken om administratieve lasten te verminderen.