Vuurtoren Lange Jaap wordt gerenoveerd

Vuurtoren de Lange Jaap gaat gerenoveerd worden. Dat heeft minister van Infrastructuur en Waterstaat Robert Tieman besloten. Onderzoek heeft uitgewezen dat het mogelijk is om de beschadigde vuurtoren, officieel de vuurtoren Kijkduin, te stabiliseren en te renoveren.

In 2021 werden er scheuren in de iconische gietijzeren vuurtoren gevonden. Door de scheuren was de bijna 150 jaar oude vuurtoren niet meer veilig en moest deze worden afgesloten. In opdracht van Rijkswaterstaat is de afgelopen jaren onderzocht of en zo ja, hoe, de scheuren gerepareerd kunnen worden.

Hoewel nog niet al het onderzoek volledig is afgerond, is inmiddels wel duidelijk dat het renoveren van de vuurtoren mogelijk is. Daarbij zal de staat van de vuurtoren zoveel mogelijk behouden blijven. Rijkswaterstaat werkt de komende tijd verder aan het definitieve ontwerp. De verwachting is dat de renovatie in de tweede helft van 2026 kan beginnen.