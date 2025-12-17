Adviescollege toetsing regeldruk krijgt stevigere rol

Op 1 januari 2026 treedt de Instellingswet Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) in werking. Met deze wet zet het kabinet een belangrijke stap in de vermindering van onnodige regeldruk. Het ATR krijgt een permanente plek in het wetgevingsproces als onafhankelijk adviesorgaan en gaat een grotere rol spelen bij het maken van nieuwe wet- en regelgeving. Het doel is duidelijk: minder onnodige regeldruk en beter werkbare regels voor ondernemers, burgers en professionals.

Met de nieuwe wet krijgt het ATR meer taken en verantwoordelijkheden. Het adviescollege wordt bijvoorbeeld eerder betrokken bij nieuwe wetgeving die grote gevolgen kan hebben voor de regeldruk. Zo kan het ATR al in een vroeg stadium meedenken en adviseren over de mogelijke gevolgen van regels en helpen om onnodige lasten te voorkomen.

Daarnaast kan het ATR voortaan ook adviseren over nieuwe Europese regels, ministeries ondersteunen bij nieuw beleid en op verzoek van de Tweede en Eerste Kamer initiatiefwetten en wijzigingen beoordelen. Bij wet- en regelgeving met grote gevolgen voor de regeldruk wordt het ATR standaard betrokken.

De wet sluit aan bij de bredere aanpak van het kabinet om regeldruk te verminderen. Inmiddels zijn de eerste 218 regels in beeld gebracht die worden geschrapt of vereenvoudigd, of al zijn aangepakt. Dit is een eerste stap richting het doel om vóór de zomer van 2026 in totaal 500 regels aan te pakken. Met de versterkte rol van het ATR wil het kabinet voorkomen dat onnodige regeldruk in de toekomst opnieuw ontstaat.