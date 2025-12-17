Topstukken Dubois-collectie overhandigd in Indonesië

Vier belangrijke objecten uit de Dubois-collectie zijn op woensdag 17 december overhandigd aan Indonesië. Het gaat om een schedelkapje, een dijbeen en een kies die worden toegeschreven aan een Homo erectus en een schelp met krassen erin, die mogelijk door een mensachtige zijn gemaakt.

De ambassadeur van Nederland in Indonesië Marc Gerritsen heeft de topstukken vandaag overgedragen aan minister Fadli Zon (Cultuur) van Indonesië in aanwezigheid van algemeen directeur Marcel Beukeboom van Naturalis. De overdrachtsceremonie vond plaats in Museum Nasional Indonesia. Dit museum gaat de objecten tentoonstellen.

Eerder dit jaar heeft minister Gouke Moes (OCW) op advies van de onafhankelijke Commissie Koloniale Collecties besloten tot de teruggave van de gehele collectie, die Dubois in Indonesië heeft verzameld. Deze collectie van ruim 28000 objecten is in beheer van Naturalis Biodiversity Center en zal in 2026 naar Indonesië worden overgebracht.

De collectie omvat fossielen en andere natuurhistorische objecten die door wetenschapper Eugène Dubois zijn bijeengebracht. Het grootste gedeelte werd tussen 1888 en 1900 door of in opdracht van Dubois opgegraven en verzameld op Java en Sumatra.

Wetenschappelijk onderzoek

De Dubois Collectie is een belangrijke bron in het wetenschappelijk onderzoek naar de evolutie van de mens. Belangrijke stukken uit de Dubois-collectie zijn een schedelkapje, een kies en een dijbeen die worden toegeschreven aan een Homo erectus, een vroege mensachtige. Deze objecten zijn nu als eerste overgedragen.

Naturalis Biodiversity Center en Indonesische wetenschappers werken al decennialang intensief samen in onderzoek naar de Dubois-collectie, en zowel Indonesië als Nederland hechten belang aan het continueren van dit onderzoek. Indonesië heeft laten weten dat het nationale wetenschappelijke instituut, het National Research and Innovation Centre (BRIN), een belangrijke rol zal spelen bij het behoud en beheer van de collectie.