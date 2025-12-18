Extra inzet nodig om stages in het mbo te verbeteren

Het kabinet investeert in het versterken van het mbo. Het mbo staat er op veel punten goed voor, maar er is ook werk aan de winkel. Daarom zijn in 2023 de Werkagenda en het Stagepact MBO 2023-2027 afgesloten. Met de werkagenda wordt ingezet op het bevorderen van kansengelijkheid, het verbeteren van de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt en het bevorderen van kwaliteit en innovatie in het mbo. Halverwege de looptijd van de Werkagenda ziet minister Moes van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op onderdelen mooie ontwikkelingen, zo vallen studenten minder vaak uit en gaat het beter met hun mentale gezondheid. Ook ervaren docenten minder werkdruk. Deze beweging moeten we vasthouden.

Op andere onderdelen is echter bijsturing nodig. Zo is bij het Stagepact, ondanks alle inzet van de partners, nog onvoldoende vooruitgang geboekt. De kwaliteit van de stagebegeleiding is nog niet op orde. De tevredenheid van studenten over de begeleiding is nog steeds laag en neemt nauwelijks toe. Ook ontvangen te veel studenten nog geen stagevergoeding én komt stagediscriminatie nog steeds vaak voor.

Dat schrijft minister Moes aan de Tweede Kamer: ‘’De voortgang op de uitvoering van het stagepact baart mij, maar ook de andere ondertekenaars, zorgen. Het lukt nog onvoldoende om op de geformuleerde doelstellingen vooruitgang te boeken. Daarom moeten we de komende periode (extra) stappen gaan maken. Het moet snel duidelijk worden hoe scholen en leerbedrijven deze negatieve tendens doorbreken en daadwerkelijk tot verbeteringen voor de student komen.’’

Veel instellingen maken belangrijke eerste stappen die bijdragen aan verdere ontwikkeling van het mbo. De investeringen die nu al gedaan zijn, moeten zich de komende jaren gaan uitbetalen. Het is daarvoor van belang dat aanpakken waarvan we weten dat deze werken op meer plekken worden toegepast. Het is niet nodig om telkens het wiel opnieuw uit te vinden. Dat geldt in het bijzonder voor het Stagepact. Begin 2026 moeten hiervoor nadere afspraken over komen met de scholen, werkgevers en studenten. Ook verkent minister Moes momenteel de wettelijke mogelijkheden om stagevergoedingen voor mbo-studenten te verplichten. De contouren van een wetsvoorstel zullen voor de zomer van 2026 met de Kamer gedeeld worden.